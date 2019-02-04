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共軍除夕發布繞台畫面 國防部反擊：守護國人不缺席

2019-02-04 18:45聯合報 記者陳熙文╱即時報導

中共解放軍空降部隊在除夕前一晚於其官方微博發布了新歌「我的戰鷹繞著寶島飛」宣傳片，片中不僅中唱「我的戰鷹繞著寶島飛」，還搭配放軍空軍轟-6K與蘇-35繞島畫面，甚至出現台北地標101大樓。對此，國防部今於臉書上也發布影片，強調或許國軍會在除夕團員桌上缺席，但守護國人的承諾永不缺席，並強調國軍春節戰備不打烊，反擊意味濃厚。

國防部今在「國防部發言人」臉書上發表影片，除了強調國軍春節不休息，更表示，對於敵情的威脅，國軍更加堅定守護自由民主的決心，捍衛中華民國的永續發展。面對局勢變化，國防部臉書貼文強調三個不變，表明國軍守護每一寸國土的決心不變、國軍強化戰力的努力不變、走向國防自主的決心不變！

以下是臉書全文：

或許我們會在除夕團圓桌上缺席 但我們守護國人的承諾永不缺席

敵情的威脅，更加堅定我們守護自由民主的決心，捍衛中華民國的永續發展，維持臺海和平以及區域穩定，更是全體國軍官兵共同努力的核心價值！

面對局勢變化，三個不變，是我們對於國人的承諾！

國軍守護每一寸國土的決心不變、國軍強化戰力的努力不變、走向國防自主的決心不變！

謝謝國人一年來的支持！春節戰備不打烊！全體官兵將在各自的崗位上，持續守護國人的安全！

㊗祝福國人新春愉快、諸事大吉、平安順心！

＃時時刻刻 #保家衛國 #春節戰備不打烊 ＃國軍戰力強 ＃onstandby24/7

#灘岸殲敵 #濱海決勝 #防衛固守 #重層嚇阻 #國軍用心國人安心

共軍在除夕發布繞台畫面，國防部今於臉書上也發布影片反擊。 圖擷自國防部臉書
共軍在除夕發布繞台畫面，國防部今於臉書上也發布影片反擊。 圖擷自國防部臉書
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