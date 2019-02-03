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監院彈劾遭批不公 獵雷艦「不能因解約就找人懲處」

2019-02-03 23:58聯合報 記者程嘉文／台北報導

慶富造船曾發布在義大利下水的首艘獵雷艦近影。圖／慶富提供
慶富造船曾發布在義大利下水的首艘獵雷艦近影。圖／慶富提供
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監察院上周五通過，彈劾海軍前司令陳永康、前副司令蒲澤春，理由是他們主導國造獵雷艦案招標，決定大幅放寬廠商資本額限制，使慶富得以參與，最後卻爆發財務問題，導致全案失敗。不過當時負責執行招標作業的國防部採購室主任魏大鵬昨天表示，監察院的指控並不公平，「不能因為案子解約，就想盡辦法找人懲處」。

魏大鵬說，政府採購法條文明定，廠商資本額為標案百分之十的設計，可以視情況放寬。以獵雷艦「康平專案」來說，如果不放寬條件，就只剩下台船一家，所有議價條件必被廠商予取予求，反而違反採購法「對廠商不得為無正當理由之差別待遇」精神，因此決定將門檻放寬至百分之零點五，讓包括慶富在內的民營船廠可以參加。海軍在訂約時，也特別設計保障條款，慶富出現財務缺口，軍方決定解約，該拿的錢都拿回來了，還沒收廠商全額履約保證金。

他表示，本案最大問題在執行層面，在慶富因為其他投資周轉不靈，而不當挪用獵雷艦款項時，軍方與金管單位卻未及時發現。結果監院只追究當初讓慶富可參與投標的官員，「如果真的認為招標作業有疏失，我也應該被懲處」。

魏大鵬說，在本案調查期間，自己也曾接受約詢，感覺監委已有定見，就是鎖定在放寬投標資格上，似乎受了案發後行政院調查報告的影響，但該報告根本是公共工程會在政治考量下的產物，與同一單位先前所作判斷大相逕庭。海軍當時宣布懲處十八名員將校，同樣也是無辜受累。不能因為案子解約，就想盡辦法找人懲處。

有海軍官員表示，如果廠商資本額條件不能降，那麼現正推動的潛艦國造案，台船資本額也不到百分之十。

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