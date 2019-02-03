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慶富案彈劾 監委：海軍將領須為「作戰失敗」負責

2019-02-03 22:40聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部前採購室主任魏大鵬，為海軍前司令陳永康、前副司令蒲澤春遭彈劾喊冤。對此，調查本案的監委表示，主辦標案的單位的確不必墨守「標案金額10%」的廠商資本額限制，但由10%降到0.5%，也缺乏對慶富履約能力的評估，仍然有失職之處。監委也表示，對兩位海軍高階將領提出彈劾，絕對不是認為他們「違法」或「圖利廠商」，而是本案形同作戰失敗，身為主帥仍有失職之責。

至於國防部，從上周五監察院發布彈劾消息以來，至今均未對相關議題發表意見。

本案的調查委員包括仉桂美、王美玉、包宗和、李月德，均為馬政府時代提名；彈劾審查會出席委員包括林雅鋒、陳小紅、楊美鈴、趙永清、楊芳玲、陳師孟、田秋堇、方萬富、林盛豐、江明蒼、劉德勳、楊芳婉，「馬系」與「蔡系」正好各半。彈劾結果，時任海軍司令的陳永康是8比4通過，副司令蒲澤春9比3通過。另外高雄市府海洋局長王端仁、農委會漁業署研究員陳文深，都是8比4通過。

不願具名的與會監委透露，這次彈劾案的討論與最後各委員的投票結果，堪稱近來監院最立場分歧的一次。有委員認為四人都該彈劾，也有委員對四人都投反對票，各委員對各彈劾對象的贊成或反對，也都與出身馬政府或蔡政府提名無關。

監委指出，康平專案的金額是新台幣352億，如果規定10%資本額為門檻，只剩下台船一家勉強達標。將原先法定10%降到0.5%，雖然使得慶富有資格參與投票，但是面對這麼大的落差，卻缺乏對廠商履約能力的評估報告，實在不能不說是失職。

監委也表示，日後發布的完整報告中會特別強調，對兩位將領提出彈劾，絕對不是他們「違法」涉嫌圖利廠商，完全沒有刑事責任問題。但在制度設計上，身為主官，面對「作戰任務」失敗，還是必須負責。

監察院。圖／報系資料照
監察院。圖／報系資料照
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