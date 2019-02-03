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長知識╱過年歌曲「恭喜恭喜」 原來不是為了賀年而寫

2019-02-03 20:17聯合報 記者程嘉文╱即時報導

農曆新年到來，街頭巷尾恭喜聲不斷。海軍司令部也配合推出一段名為「新春吉祥，豬事如意」的賀歲影片，由幾位年輕的男女官兵演出，除了舞步與「饒舌歌」（rap）之外，主旋律則是國人耳熟能詳，在春節期間必定在媒體、商店行號大放送的「恭喜恭喜」。

「恭喜恭喜」這首歌，雖然成為華人社會最普遍的春節歌曲，但是事實上，它的最早創作原因並非賀年，而是慶祝抗戰勝利。

「恭喜恭喜」的詞曲作者陳歌辛（1914~1961），是民初上海重要的流行音樂創作人，有「歌仙」綽號。包括「夜上海」、「玫瑰玫瑰我愛你」、「永遠的微笑」、「蘇州河邊」、「西湖春」等

抗戰期間，陳歌辛留在淪陷區上海，一度被日本方面逮捕，抓入俗稱「七十六號」的特工總部受刑，出獄之後為了避禍，曾被迫日偽當局創作支持「和平」的歌曲。日本投降後，陳歌辛以「懷玉」筆名，發表了「恭喜恭喜」，於民國35年（1946）年，由姚敏、姚莉兄妹合唱的唱片出版，大受歡迎。也由於如此，歌詞中雖然反覆出現「恭喜」，但其實完全沒提到「過年」，至於寒冬過去、春天到來，則是象徵國土被外敵侵略的黑暗歲月終於結束。

中共建政之後，原本就與左派關係密切的陳歌辛，1950年舉家由香港回到大陸。但是1957年的反右運動中，他被打為創作「黃色歌曲」的右派，發配到安徽鄉下勞改，1961年在大饑荒中凍餒而死。

※「恭喜恭喜」的歌詞：

每條大街小巷 每個人的嘴裡

見面第一句話 就是恭喜恭喜

恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你

冬天已到盡頭 真是好的消息

溫暖的春風 就要吹醒大地

恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你

皓皓冰雪溶解 眼看梅花吐蕊

漫漫長夜過去 聽到一聲雞啼

恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你

經過多少困難 歷經多少磨練

多少心兒盼望 盼望春的消息

恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你

恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你

海軍發布「新春吉祥，豬事如意」賀歲短片。圖／海軍提供
海軍發布「新春吉祥，豬事如意」賀歲短片。圖／海軍提供
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