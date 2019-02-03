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獵雷艦彈劾案 國防部前採購室主任為海軍喊冤

2019-02-03 19:53聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監察院日前通過，對前海軍司令陳永康、副司令蒲澤春提出彈劾，理由是他們決定將參與國造獵雷艦案的投標投標廠商資格，由總價的10%降為0.5%，使得慶富造船有資格參與競標。不過當時負責執行招標作業的前國防部採購室主任魏大鵬，今天對記者表示，這種說法並不公平，「不能因為案子解約，就想盡辦法找人懲處」。

魏大鵬說，政府採購法規定，必要時可以放寬廠商資本額為標案金額10%的設計。以當時案件來說，如果不放寬條件，就只有台船一家可以參加，所有議價條件必被廠商予取予求，反而違反採購法「對廠商不得為無正當理由之差別待遇」精神。再說，海軍在已經盡力在條約中設計履約保障條款，事實也證明，一旦解約，海軍該拿的錢都拿回來，並沒收廠商全額履約保證金。本案最大問題在執行層面，未能發現慶富本身因為其他投資周轉不靈，不當挪用款項，結果監院卻單單追究當初讓慶富可以參與投標的官員，並不合理。

魏大鵬說，自己為本案也曾接受約詢，感覺監委已有定見，就是將焦點鎖在放寬投標上，似乎受了案發後行政院調查報告的影響，但該報告根本是公共工程會在政治考量下的產物，與同一單位先前所作的判斷大相逕庭。海軍當時宣布懲處18員將校，同樣也是無辜受累。「不能因為案子解約，就想盡辦法找人懲處」。

另外有海軍官員私下說，如果廠商資本額條件不能調降，那麼現正積極推動的潛艦國造案，台船的資本額也不到10%。而且當時慶富競標團隊包括美商洛克希德馬丁與義大利Intermarine，堪稱此一領域廠商的翹楚，歐美各國同等極獵雷艦艇，幾乎都出自其手筆。反而台船團隊的協力外商，資格必須從寬認定，才能參與投標。

魏大鵬（右）於104年1月退休，由部長嚴明頒贈四等雲麾勳章。圖／軍聞社資料照
魏大鵬（右）於104年1月退休，由部長嚴明頒贈四等雲麾勳章。圖／軍聞社資料照
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海軍慶富獵雷艦
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