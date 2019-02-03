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少尉金門服役9年除夕輪值 母親現身探望逼哭他

2019-02-03 04:40聯合報 記者洪哲政╱即時報導

春節將至，預計除夕夜留守金門前線戰備崗位的陸軍少尉馮天賜，已在金門服役9年，今年是他「士官轉軍官」的第一年，擔任春節留守主官，又無法返鄉和家裡吃團圓飯。國防部拍攝文宣影片，在少尉不知情下，安排母親親赴金門前線探視，讓每年幾乎都在營留守的職業軍人當場滾下斗大淚珠，向家人直說：我愛你們。

為解決基層軍官人力，國防部去年推動士官轉任軍官制度，放寬士官轉任軍官的相關辦法，具大學學歷且服役滿1年以上，以及專科學歷服役滿3年以上的士官，只要申請核可並完成10週的分科教育，即可以轉任少尉軍官。

國軍外島官兵春節連假排休，是由金、馬、澎防衛部依「臺澎防衛作戰國軍戰備規定」妥善安排國軍官兵春節期間休假方式及天數。並由陸軍後勤指揮部統籌規劃官兵搭乘往返輸具，儘可能錯開搭機尖峰時段，將有限機位留由民眾使用。多數官兵尤其軍士官，在除夕夜多留守崗位，維持戰備運作，在軍中過年。

國防部由青年日報社製作短片，披露軍人春節期間留守前線戰備崗位無法返家團圓的生態。馮天賜明天除夕夜將輪值留守主官，無法返台。軍方事先安排將馮母接到金門營區裡，讓她與不知情的兒子一如往年般透過手機連線視訊對話後，再讓母親突然在營內現身，正沉浸在想家思懷的少尉，當場滾出淚來，抱著向家人直說：我愛你們。

馮天賜說，這是他士官轉軍官的第一年，他已在金門服役9年，這是母親首度到金門探視他。

國防部由青年日報社製作短片，披露軍人春節期間留守前線戰備崗位無法返家團圓的生態。...
國防部由青年日報社製作短片，披露軍人春節期間留守前線戰備崗位無法返家團圓的生態。陸軍少尉馮天賜明天除夕夜將輪值留守主官，無法返台。軍方事先安排將馮母接到金門營區裡，讓她與不知情的兒子一如往年般透過手機連線視訊對話後，再讓母親突然在營內現身，正沉浸在想家思懷的少尉，當場滾出淚來，抱著向家人直說：我愛你們。圖／截自國防部影片
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國防部由青年日報社製作短片，披露軍人春節期間留守前線戰備崗位無法返家團圓的生態。...
國防部由青年日報社製作短片，披露軍人春節期間留守前線戰備崗位無法返家團圓的生態。陸軍少尉馮天賜明天除夕夜將輪值留守主官，無法返台。軍方事先安排將馮母接到金門營區裡，讓她與不知情的兒子一如往年般透過手機連線視訊對話後，再讓母親突然在營內現身，正沉浸在想家思懷的少尉，當場滾出淚來，抱著向家人直說：我愛你們。圖／截自國防部影片
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