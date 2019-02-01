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總統少將維安人員不假離營 遭侍衛長處「回軍」重懲

2019-02-01 17:35聯合報 記者林敬殷╱即時報導

負責總統蔡英文維安的總統府永和警衛室主任、少將曾維聰，日前在執勤期間，未報備即擅自離營，並且也曾在警衛室與另一名中校飲酒，後經內部舉發，總統府侍衛長張捷從重處分，將曾維聰處以「回軍」處分，將曾維聰調任國防部委員，人事令今天生效。

總統府表示，曾維聰因違反內部管理規定及未經報備擅自離營，為嚴肅軍紀軍譽，總統府侍衛室主動依程序檢討並召開評議會後，核予適當處分，並呈報檢討回軍。

據了解，曾維聰在日前執勤時，未向主官報備即不假離營，更被舉報執勤期間曾在警衛室與另一名中校飲酒。上述情況遭內部人員舉報，總統府侍衛長張捷調查後火速簽核懲處，將曾處以「回軍」處分，並將人事命令於今日送抵，將增調任國防部委員，準備於三月份退伍。

至於副總統陳建仁在今天出席台灣國際科學館頒獎典禮前，負責維安的內政部警政署保安警察第六總隊「第一警官大隊」警員，在負責崗位上睡著，遭媒體發現一事。總統府方面表示，該員不是國安局特勤中心的維安人員，是警官隊警員，事發之後已請國安局和警政署了解情況。

據了解，陳建仁得知此事後，已請幕僚向該名警員了解是否因超時或其他因素導致精神不濟。

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負責總統蔡英文維安的總統府永和警衛室主任、少將曾維聰，日前在執勤期間，未報備即擅...
負責總統蔡英文維安的總統府永和警衛室主任、少將曾維聰，日前在執勤期間，未報備即擅自離營，並且也曾在警衛室與另一名中校飲酒。 記者蘇健忠／攝影
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