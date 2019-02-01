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【重磅快評】監院彈劾獵雷艦 真的打在「七寸」上？

2019-02-01 17:19聯合報 主筆室

民國89年，監察院通過由康寧祥等委員的提案，彈劾海軍前總司令葉昌桐，理由是將海軍原訂引進韓國蔚山級巡防艦的計畫，更改為法國拉法葉級。提案監委原本劍指當年指示研議「由韓轉法」的參謀總長郝柏村，但未獲得其他監委支持彈劾。

當時監委表示，如果繼續採購蔚山級，如今我國海軍「將成為一支可畏的武力」。廿年來，這個理論不管在軍事研究圈，乃至海軍內部，都被視為大笑話：蔚山級是南韓為了克制北韓快艇設計，火砲與船速都優於拉法葉，但是反潛性能極弱。試想，兩岸如果再發生戰事，海軍最主要戰場，是貼近大陸沿岸？還是在開闊海域對抗埋伏潛艦？拉法葉艦的採購案，其中的確爆發佣金等難堪弊案，然而不能據此否認，當初選擇拉法葉而不買蔚山的正確性。

儘管如此，拉法葉案與尹清楓案（兩案其實應該無關，很重要，必須再強調一遍）的發生，對海軍真正的打擊，是接下來很長一段時間，原本在三軍中對兵力規劃最積極的海軍，從此陷入銷聲匿跡，所有執事高層，都以「明哲保身」、「不做不錯」為最高原則。

今天被監察院因為獵雷艦案彈劾的前司令陳永康，任內除了推動國造獵雷艦「康平專案」，還包括採雙船身設計的沱江級飛彈巡邏艦，以及說服馬政府開始進行國造潛艦計畫。若說海軍終於從過去廿年的消極中重新站起，他無疑是關鍵人物之一。

上述幾起案件，都有不少瑕疵可挑：獵雷艦案被彈劾的關鍵，是監委認為海軍輕忽業者的財務履約能力。沱江級如今將開始量產，但是必須修改原始設計，以改善耐海性。至於國造潛艦，儘管蔡政府全力護航，但到底能否如期如質完成，外界始終充滿疑慮。

然而，軍事行動的本質就具有冒險性：決策者只能盡量提高成功把握、降低風險，不可能作到完全無意外，也不可能作到「包贏」。甚至於說，唯一「不會輸」的方法，就是逃避所有的戰鬥。

進一步而言，所有的計畫與方案，必然有嘗試錯誤階段，必定在過程中持續發現新問題。除非發現方向完全錯誤，必須緊急調頭，否則該做的就是因應狀況、修正改進，而非拿著雞毛當令劍，汲汲於「為何當初沒發現這些問題」的刀筆吏行徑。

舉例而言，監委提及，獵雷艦康平專案失敗收場，「影響國家安全至鉅」。問題在於，監委除了追究當初決定標案規則的官員，對於危機爆發時，軍方乃至府院高層的反應，是否也納入調查範圍？當慶富出現財務問題時，是否真已完全沒救，必須將全案一刀割捨？綠營原本將此操作成「馬朝弊案」，後來發現高雄市府甚至總統府都被波及，立刻改採切割，完全不考慮「救案」，讓獵雷艦能夠完成服役，是否合理？

軍方身為專業技術官僚，卻立刻放出「獵雷艦已經落伍」風聲，替執政當局的切割行為背書。案發至今，也未見到國防部在新年度的預算中，提出任何替代方案。如此一來，難道國造獵雷艦計畫，從頭到尾就是一場不需要的浪費，所以「還好半途停止」？如果軍人不惜踐踏專業尊嚴，配合政客風向信口雌黃、今是昨非，又豈能得到社會大眾的敬意？

在此絕非反對監察院摘奸發伏，更不認為當初主事官員沒有過失、不必負責。然而我們還是要善意提醒監察院，在履行職權時，或許更該以全面性角度，關照整個事件乃至全般環境，否則就可能出現，開鍘對象集中於「容易挑出瑕疵」的環節，對於因循、惰性等結構性弊病，就被輕輕放過。如此恐怕反而鼓勵卸責逃避，對於健全體制、強化國防安全的出發點，恐怕未蒙其利，反受其累。

慶富造船曾發布在義大利下水的首艘獵雷艦近影，但國防部回應這「只是船殼」。圖／慶富...
慶富造船曾發布在義大利下水的首艘獵雷艦近影，但國防部回應這「只是船殼」。圖／慶富提供
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海軍獵雷艦拉法葉
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