小英維安傳醜聞 警衛室少將不假離營還喝酒遭懲

2019-02-01 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



總統府永和警衛室主任、陸軍少將曾維聰日前執勤期間，未報備即擅自離營，且在警衛室與另名中校飲酒，遭總統府侍衛長張捷火速簽准調離，預計於明日起調回陸軍司令部擔任委員一職。國防部今日證實這項人事案，但對人事調任原因表示礙難評論。

永和警衛室職司蔡英文總統官邸安全業務，警衛室主任指軍警共同維護元首維安，任務重大。對曾維聰案，國安局以此屬總統府職權，統一由總統府發言為由，未發表評論；總統府則證實，曾員因違反內部管理規定及未經報備擅自離營，為嚴肅軍紀軍譽，侍衛室主動依程序檢討並召開評議會後，核予適當處分，並呈報檢討回軍。

據稱，曾維聰日前執勤時，未向主官報備即擅自離營，同時遭反映在警衛室內與另一名中校飲酒。張捷調查後火速簽核將曾某調回國防部，並通知蔡英文，傳層峰尊重侍衛室的調查與決定。

「陸軍司令部委員」一職，早年稱為「作戰計畫委員會委員」，在陸、海、空及聯勤四個司令部設置。國防二法實施後，裁撤「作戰計畫委員會」，因此只稱「委員」。

而調任委員，大多是對於犯下重大行政疏失的少將、中將的「柔性處分」，各司令部「委員」無兵可帶，薪俸只領少將或中將本薪。依軍中慣例，調任委員的將領，如果1年內占不到實缺，就需打報告退伍。傳曾維聰計畫3月打報告退伍。

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