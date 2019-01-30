美麗島電子報國政調查：民眾最關心拚經濟 國防吊車尾

2019-01-30 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



「美麗島電子報」公布了2019年1月的國政調查結果：在蘇內閣上任後，哪些是民眾認為應該優先推動的政策或改革？在問卷提供的十個選項當中，「經濟和產業」排名第一，「加強國防」則吊車尾。

這項民調當中列出十個項目，受訪者可以複選，分別為「經濟和展業」、「食品安全」、「物價穩定」、「勞工權益」、「能源和環保」、「司法改革」、「年金和財政」、「兩岸關係」、「拓展外交」、「加強國防」。結果排名第一的「經濟和產業」得到91.3%民眾認同，第十名的是「加強國防」則有52.0%民眾認同。

美麗島電子報分析，這次調查結果與去年2月相近，反映民眾看法穩定，對於優先推動經濟與民生，以及勞工權益、能源與環保，獲得絕大多數民眾認同。其次是制度面的司法改革、年金和財政。至於兩岸、外交、國防等屬於總統主管的國家安全領域，雖然有五成以上認同度，但優先性相對較低。而藍綠支持者對此的看法也比較分歧：例如泛藍民眾勾選加強國防者只有41.4%，泛綠則達71.2%；至於「兩岸關係」，泛綠民眾認為優先性居末。

這次民調進行時間為今年1月22日至24日，以中華電信住宅電話為基礎的資料庫，利用電腦輔助電話訪問方式進行。經系統隨機抽樣，成功完訪1075人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。