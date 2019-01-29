蔡英文期勉國軍：持續精練、照顧官兵、啟發新進

2019-01-29 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天視察中部地區國軍部隊，她中午在成功嶺與志願役軍士官聚餐時表示，作為三軍統帥，她充分了解優質軍人是戰力的核心，更期許優質的國軍也要成為社會發展的動能，蔡總統也要求幹部達成三項任務，即持續精進訓練、妥善照顧部隊官兵的生活，最後是對將自身人生歷練啟發新進官兵。

蔡總統在抵達成功嶺之前，先前往清泉岡基地和五八砲指部，她在成功嶺視導正在接受入伍訓的志願役軍官及士官打靶訓練，並與軍士官及部隊幹部聚餐。

蔡總統說，農曆年前，她安排了好幾個地方視導行程，不僅要慰勞國軍弟兄姊妹，還有一個含意，就是要驗收我們國防改革的成果。

蔡總統表示，面對已經改變的軍事威脅樣態，我下令國防部強化本島東部防禦的能量，優先布署防空飛彈，所以我先到花蓮，檢驗天弓三型飛彈的布署進度，而災害防救是我們平時的重大任務，五三工兵群曾經跟她一起扛下這樣的任務，所以她到桃園八德去見見曾一起奮戰過的戰友。

蔡總統指出，在中科院創立五十周年的時候，去視導系統製造中心，因為加速飛彈的產量是她兩年前就要求中科院的任務，她不僅去檢查他們的進度，更交付了中科院下個五十年的任務，也就是我所堅持也是我們國人所期待的國防自主。

蔡總統進一步表示，今天她先到台中清泉崗空軍基地，因為那是IDF戰機的大本營，我所推動的高教高級教練機國造，在過不久也將會在那裡試飛，到成功嶺之前她先到五八砲指部，因為他們幾週前演訓精實獲得民眾的讚許。

「我為什麼要來成功嶺？」蔡總統說，原因就是剛剛選擇了簽下志願役，投身軍旅的你們。

蔡總統說，她知道在座的年輕弟兄姊妹們有人是因為對於軍旅生涯的嚮往，也有些人是因為薪水穩定，或者一直找不到人生的方向而選擇簽下志願役，但她要告訴各位，無論是什麼原因讓大家決定加入國軍，「你們都做了一個正確的選擇」，周邊的長官他們也曾經在如此的條件下做出從軍的決定，包括今天在座的陸軍司令王信龍，王司令從軍時家境困難但只要努力、堅持初衷，從軍可以讓你翻轉人生。

蔡總統表示，從軍可以讓你生活穩定，同時也讓你在穩定中努力向前，找到未來生涯發展的方向的機會，二十年或三十年後，你們會像王信龍或者是其他的長官一樣贏得社會的尊敬。

蔡總統也向部隊的軍士官幹部們表示，大家擔負著培訓下一世代國軍的重大使命，是這些年輕人投身軍旅的第一個遇到的老師，她要求必須要達到三個任務：第一、務必持續精進訓練的方式，以更創新跟得上時代的方式來教育訓練新進的弟兄姊妹；第二，要嚴格要求跟訓練的同時，必須要妥善照顧我們的弟兄姊妹的生活，讓他們今天是你們的學生，明天他們是你們的袍澤；第三，把你們對國軍未來的期望，投射在這些新進的弟兄姊妹身上，你們的人生歷練都能夠給他們一些啟發，協助他們翻轉人生，這些是我今天來到成功嶺的目的。

蔡總統說，幾年後或幾十年後，如果我們年輕的弟兄姊妹能夠在人生的道路上挺胸前進，那台灣就能夠有美好的未來，而這也是她做三軍統帥所一直堅持的使命。