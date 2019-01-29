美艦再通過台海？美軍令部長：台海是國際水域

2019-01-29 03:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



關於美國海軍未來是否再派軍艦通過台灣海峽，美國海軍軍令部長李察遜28日表示，不評論未來的行動，但強調台海是可航行的國際水域。

華府智庫「布魯金斯研究院」28日舉辦與李察遜（ John Richardson）對談的活動，媒體詢問李察遜，美艦近期再度通過台海一事，美中如何交涉，美海軍未來是否還會派軍艦通過台海，以及李察遜是否擔心這會造成美中之間有所誤解？

李察遜回應，台海是國際水域，當2艘美艦通過時，（各方）專業應對，因此沒有任何擔憂之處；至於未來的任務，李察遜說，預測未來行動不是個好主意，但這是國際水域，任何可以在國際水域航行的（船艦），都可以在這些水域航行。

美國2艘軍艦24日通過台海，美國國防部發言人羅根當時表示，美軍例行航經台海國際水域，展現美方對自由開放印太區域的承諾。

根據美國之音28日報導，台灣外交部長吳釗燮談及美艦日前通過台海一事指出，如果美國政府將此作為例行性任務，相信未來可能會看到更多這樣的活動。

中國大陸外交部發言人華春瑩日前在例行記者會表示，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況，已就此向美方表達關切；中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。