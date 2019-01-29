陳虎門：楊銘中被囚20年不後悔 唯一心願是再穿上軍服

2019-01-29 01:27 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



1990年代軍情局發動「少康專案」，策反中共解放軍少將劉連昆、大校邵正忠，獲取大量情資。少康專案於1999年被中共破獲，擔任傳遞情資的軍情局官員楊銘中，在搭機離開大陸時被捕，坐牢近20年，日前終於返回台灣。當年吸收楊銘中加入軍情局的退役少將陳虎門說，楊銘中如今最希望的，就是能夠恢復軍職，再穿一次軍服，然後退伍。

陳虎門當年因江南命案，與局長汪希苓、副局長胡儀敏一起被判刑。他在獄中認識因涉貪被撤職判刑的上尉楊銘中。兩人相熟之後，楊銘中得知陳虎門出獄後仍將回軍情局任職，便表示將來希望能到軍情局去追隨他。楊銘中說，自己是軍人子弟，卻因涉貪入獄，不只丟自己的臉，也丟父親的臉，因此盼望有戴罪立功、恢復軍職的機會。陳虎門表示，要恢復軍職恐不容易，但告訴楊：出獄時可與他聯絡。

楊銘中出獄後，果然去軍情局找陳虎門。軍情局錄取他擔任文職聘僱人員，由於表現優異，被指派參加最重要的少康專案。結果事洩被捕，又坐牢近20年。

陳虎門說，楊銘中返台後，已與自己見過面。20年牢獄生涯使楊健康大受傷害，父母去世也無法回家奔喪。但他表示自己當初志願擔任情報工作，早知可能有此結果，因此並不後悔。唯一最遺憾的就是，還是沒能夠達成當初戴罪立功、重新穿上軍服的心願。