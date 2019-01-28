因李登輝一句「啞巴彈」被捕 楊銘中被囚20年終於歸來

2019-01-28 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



1990年代，國防部軍事情報局發動「少康專案」，策反共軍少將劉連昆、大校邵正忠，為我方提供多起重大情報。不過在1996年台海飛彈危機後，中共從李登輝總統的相關談話中，警覺到消息可能洩漏，經過兩年調查，1999年將劉、邵二人逮捕，擔任「交通」聯絡的我方人員楊銘中、姚嘉珍也被捕。

姚嘉珍、楊銘中一度被判「死緩」，後來減刑為20年。兩人的刑期將於今年中屆滿，中共當局去年提前釋放姚嘉珍，日前楊銘中也終於獲釋，於1月23日返回台灣。在「少康專案」中被俘的我方人員，終於全部獲釋。

對於楊銘中獲釋的消息，國防部與軍情局都不願證實。不過官員私下表示，對於在任務中被難的人員，相關法規都訂有補償的規定，將依法給與應有的補償。不過詳細的數額，則不便對外透露。

據了解，楊銘中先前被囚時，軍情局對家屬都發放安家費。楊的母親（現已故）、妻子前往北京的監獄探視，旅費也由軍情局支付。

官員也透露，以往軍情局內部有一些「小金庫」，可以用於類似人員補償撫卹等特殊用途，不過在扁政府時期，已經將這些款項都繳回國庫，因此目前只能依據國防部相關辦法，沒有「私下加發」空間。