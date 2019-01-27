雲豹底盤延遲交貨？國防部：廠商承諾下月交

2019-01-27 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



媒體報導，國造「雲豹」八輪裝甲車的動力底盤逾期未交貨，國防部今天（27）下午發布新聞稿說明：

一、軍備局所屬第209廠已依契約完成六次履約督導及進度訪查，掌握廠商產製進度，廠商承諾108年2月底完成首批交貨，可滿足本年度產製需求；另若有逾期交貨情形，將依契約規定計罰。