雲豹底盤延遲交貨？國防部：廠商承諾下月交

相關新聞
國防部：30鏈砲型雲豹甲車 2月首批交貨生產2019-01-27 18:07
專家：國造潛艦聲納種類與現役大不同2019-01-27 13:38
國造柴電潛艦曝光 似縮小版日本蒼龍級潛艦2019-01-27 13:15
美方批准售台拖曳式聲納陣列 潛艦國造未採用2019-01-27 13:05
潛艦國造依計畫執行 海軍請媒體勿加臆測2019-01-27 11:58
專家：國造潛艦設計外型與劍龍級明顯不同2019-01-27 02:00
潛艦國造IDS外觀構型首曝光 神似日本蒼龍級潛艦2019-01-27 01:58
前馬祖兩棲連長毛守義過世 海龍王傳奇謝幕2019-01-26 21:32
應對中國威脅 台灣美國都調整戰略構想2019-01-26 12:04
替未來國防打基礎 總統：加速天弓三型與雄風三型飛彈量產2019-01-25 18:58
傳嚴德發爭取恢復退將補償金 國防部：非事實2019-01-25 18:06
經濟學人：中國軍事支出多15倍 迫使台檢討軍事戰略2019-01-25 15:09
感謝國軍助賑災 蔡英文至六軍團春節慰勉發加菜金2019-01-25 11:18
美軍艦通過台海 環時社評酸「無效的地緣政治示威」2019-01-25 09:40
港媒：美國航母若穿台海 海峽中線默契可能打破2019-01-25 08:54
台灣周遭海空昨好忙…共機飛越巴士海峽 美艦穿台海2019-01-24 23:55
造修合一 台船取得磐石軍艦和水試一號3.8億元維修工程2019-01-24 23:50
國防部證實 兩艘美艦通過台海2019-01-24 22:15
美艦今通過台灣海峽 國防部：全程掌握中2019-01-24 19:58
熱門文章
前馬祖兩棲連長毛守義過世 海龍王傳奇謝幕2019-01-26 21:32
唐鳳咬人？翻開政壇家暴史 打人的、被打的 這點驚人相似…2019-01-27 08:00
影／「物資多得像長城」陳建銘赴北檢申告何志偉涉賄選2019-01-26 22:02
「學姐」當面吐嘈、韓冰拒比武招親 政壇美女有個性更加分2019-01-27 09:00
潛艦國造IDS外觀構型首曝光 神似日本蒼龍級潛艦2019-01-27 01:58
台中立委補選／沈智慧自行開票半小時破2萬5千票 得票六成2019-01-27 16:55
民調勝朱立倫、蔡英文 孫大千：柯文哲正蠶食藍板塊2019-01-27 09:39
北市立委補選慘敗 陳思宇：將秉持熱情繼續走下去2019-01-27 17:41
台北、台中立委補選結果出爐 何志偉、沈智慧宣布當選2019-01-27 18:21
影／春聯喊價人民幣上萬？馬英九：我都沒分到一毛2019-01-27 10:09
北市立委補選╱何志偉宣布當選 陳思宇承認敗選2019-01-27 17:43
北市立委補選╱何志偉穩定領先中 總部氣勢高昂2019-01-27 17:01
好天氣快投票！台北、台中立委補選結果傍晚出爐2019-01-27 11:05
台中立委補選沈智慧贏了 重演龍燕之爭藍贏20%2019-01-27 17:59
不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話2019-01-27 18:00
蔡英文嘉縣下鄉不再大陣仗 學者：受韓國瑜影響2019-01-27 12:01
台北市立委補選今投票 陳思宇「一個字」形容自己2019-01-27 11:26
觀察站／再下一城？牽動藍營太陽聲勢2019-01-27 00:46
專家：國造潛艦設計外型與劍龍級明顯不同2019-01-27 02:00
蔡英文開口才走人？洪孟楷：謝長廷10年前說要退出政壇2019-01-26 19:52
台中立委補選氣溫16度 投票情況比天氣冷2019-01-27 08:50
韓冰送暖 江啟臣收到韓總紅包樂翻了2019-01-27 10:06
余天高知名度 馬英九：知名度不代表支持度2019-01-27 11:03
毆警曬民進黨證 羅文嘉：依法嚴辦沒有第二句話2019-01-27 10:51
老化低薪資源少…寄養家庭「又老又窮」 孩子等嘸家2019-01-27 00:03
台北市立委補選今投票 柯文哲直言：藍綠有相對優勢2019-01-27 15:23
「柯家軍」選前之夜 柯文哲籲掙脫搞垮台灣的藍綠惡鬥2019-01-26 22:08
北市藍綠白激鬥 賄選、美籍...話題出籠2019-01-27 00:23
蔡英文嘉縣訪農民等行程不公開 地方議論2019-01-26 22:36
台中立委補選／開票30分鐘 沈智慧票數領先王義川2019-01-27 17:16
企業尋找投資機會 高市提投資兩條件2019-01-26 20:47
立委補選今天投票 藍綠白各有贏面2019-01-27 13:38
觀察站／支持者會回流？ 能為民進黨止血？2019-01-27 00:49
北市立委補選 陳建銘北檢告發何志偉涉賄選2019-01-27 08:40
董事長帶路！韓國瑜、陳其邁都愛這味2019-01-26 23:23
新聞眼／爭大位找藍海 當喬王變身搭橋王…2019-01-27 00:24
籲確保台灣民主自由 司徒文：台灣非中國的一部分2019-01-26 20:23
沈智慧趕8點投票 不敢拜票改教防寒撇步2019-01-27 08:58
美方批准售台拖曳式聲納陣列 潛艦國造未採用2019-01-27 13:05
太平輪70周年追思 文化部長鄭麗君缺席2019-01-27 11:36
留言