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美方批准售台拖曳式聲納陣列 潛艦國造未採用

2019-01-27 13:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦（IDS）設計圖，海軍計畫3月...
潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦（IDS）設計圖，海軍計畫3月10日向立法院進行秘密簡報，但因海軍海發中心製作紀念品，讓外觀構型先曝光。圖／王志鵬提供
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潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦（IDS）設計圖，海軍計畫3月10日向立法院進行秘密簡報，但因海軍海發中心製作紀念品，讓外觀構型先曝光。有專家披露，美方事實上曾批准對台出口拖曳式聲納陣列，供我IDS使用。但我方因擔心設計風險以及怕影響建造期程，所以不願採用。

媒體今報導「潛艦國造IDS外觀構型首曝光，神似日本蒼龍級潛艦」及「潛艦國造恐延宕，預算無上限」等情。但海軍司令部發出新聞稿表示，潛艦國造案目前依計畫執行，海軍均秉持審慎嚴謹的態度管控，以維全案執行順遂，要求媒體勿加臆測。

但隨著IDS設計接近完成，知悉設計概略的人士愈來愈多。據了解，目前有包括美、日、英、印、德、以色列等國設計人員，雲集在高雄投入這項工作。

台海安全研析中心主任梅復興日前對智庫發表一篇專文中也指出，IDS的設計顯然與台灣現役的劍龍級不同，除了採用先進X型舵翼外，艦艏形狀也大不相同，意味著艦艏聲納種類也不同。他推測這是為美方數年前對我IDS設計是否侵犯荷蘭旗魚級設計的智慧財產權問題的疑慮而作出的調整。

梅復興披露，美方事實上曾批准拖曳式聲納陣列的出口許可，供我IDS使用。但我方因擔心設計風險以及怕影響建造期程，所以不願採用。

而據了解，美方批准售台的拖曳式聲納陣列是TB-23F SUBMARINE TOWED ARRAY。

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