潛艦國造依計畫執行 海軍請媒體勿加臆測

2019-01-27 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海發中心製作IDS紀念品，披露國造潛艦構型設計。王志鵬提供 分享 facebook 海軍司令部今天表示，潛艦國造案目前依計畫執行，海軍均秉持審慎嚴謹的態度管控，以維全案執行順遂，請媒體勿加臆測。

由於海軍製作紀念品，紀念品上有潛艦構型，引起外界推測，潛艦國造外觀構型似日本蒼龍級潛艦，海軍司令部表示，潛艦國造案目前依計畫執行，海軍均秉持審慎嚴謹的態度管控，以維全案執行順遂，敬請媒體勿妄加臆測。潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，也是國防建設重要指標，籲請媒體與國人支持。