專家：國造潛艦設計外型與劍龍級明顯不同

2019-01-27 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦（IDS）設計圖，海軍計畫3月10日向立法院進行秘密簡報。台海安全研析中心主任梅復興對智庫發表一篇專文中指出，IDS的設計顯然與台灣現役的劍龍級不同，除了採用先進X型舵翼外，艦艏形狀也大不相同，意味著艦艏聲納種類也不同。他推測這是為美方數年前對我IDS設計是否侵犯荷蘭旗魚級設計的智慧財產權問題的疑慮而作出的調整。

梅復興日前在全球臺灣研究中心（GTI）以潛艦國造為題發表專文

（http://globaltaiwan.org/2019/01/vol-4-issue-1/?fbclid=IwAR2w_VmaxqkSKQ1phW-zeEkazmndFfp9gR0g1ZKUYL-pZMCWlD6_jN8wJFQ），內容指出目前有幾百個海軍工程師正從事潛艦國造設計工作，但載台開發與工程還未獲得美國政府任何技術援助，這源自於華府對我國以荷蘭潛艦設計在智慧財產權上的不確定性。

但他也表示，2018年4月，美國已批准了洛克希德馬丁和雷神的行銷許可證和技術援助協議，兩公司與台灣合作，為潛艦國造項目提供戰鬥系統解決方案。據了解，雷神將提供感測器系統如聲納等裝備，雖然洛馬則將負責戰鬥管理系統整合。包括各類電戰、通訊鏈路的系統，已在劍龍級潛艦升級作業中驗證。