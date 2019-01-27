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潛艦國造IDS外觀構型首曝光 神似日本蒼龍級潛艦

2019-01-27 01:58聯合報 記者洪哲政╱即時報導

潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘柴電潛艦設計圖，海軍計畫3月10日向立法院進行秘密簡報。有退役潛艦軍官取得海軍造船發展中心為IDS設計告一段落後，特別為參與官兵製作的「鑰匙圈和領帶夾」，紀念品圖騰標示著我國未來自製柴電潛艦的造型。而藉由潛艦圖騰上的三大特徵，外界據此推測出IDS整體構型，仿若「縮小版」的日本「蒼龍級」柴電潛艦。

這批紀念品日前僅限量發放給參與IDS設計的人員，退役的潛艦軍官王志鵬取得一套，他貼在臉書上討論。僅管只是紀念品上的粗略圖騰，但因艦艏、艦艉與帆罩的明顯特徵，他的貼文引起部分國內外專家注意，有頗高可信度。

外界一般認為我國自製柴潛設計以現役荷蘭製劍龍級潛艦為基礎，但根據這付紀念品上刻畫的IDS潛艦外觀特徵，艦艉出現外傳的先進「X型舵翼」，艦艏與劍龍級相較則明顯肥厚，顯經重新設計。據了解，IDS的模型已送至歐洲某國進行水下流體力學測試。

王志鵬分析表示，IDS艦艏外型並非劍龍級的「淚滴型」，而是有點上橢圓下鈍的「雪茄型」；這種艦型的柴電潛艦目前只有日本的「蒼龍級」所採用；而「蒼龍級」採用這樣的艦艏形狀和結構，除為降低潛艦體噪音外，就是要騰出空間容納下「球形」的被動聲納，而劍龍級潛艦是環形中頻被動聲納，兩者體積相差將近3倍，這也就表示此種聲納的功能，無論是目標的方位或深度，都將「聽得更遠、聽得更精準」。

王志鵬認為，然而當採用此種「球形」的被動聲納，也意味著魚雷艙的結構必須大幅改變，首先左右的6具魚雷管無法垂直穿透壓力殼裝設於艦艏，而是必須成一個斜角左右裝艦艏聲納的後方，這樣一來聲納也可以避免被任何一具魚雷管在操作和發射時所產生的噪音所干擾，造成目標失去鎖定的可能；此外，也由於魚雷管的位置和角度改變了，魚雷艙內部裝填與儲存的方式也要完全不同，而需重新設計，人員必須重新訓練。

他進一步指出，再者，艦體上方的「帆罩」前緣，呈現梯形有滑順的線條，這也與現行日本「蒼龍級」和德國海軍所使用的「212級」完全類似；這種改變意味的「增強流體力學，以降低噪音」，但同時帆罩內部的各桅管和裝備也是必須重新設計；由外形結構來看，這個新型潛艦存在著「日本」與「德國」的技術因子。但由外型觀察，看不出是否有採用日本「蒼龍級」的「舷側被動測距陣列聲納」和艦艉的「被動式拖曳聲納」。

但根據台海安全中心主任梅復興披露，美方事實上曾批准拖曳式聲納陣列的出口許可，供我IDS使用。但我方因擔心設計風險以及怕影響建造期程，所以不願採用，非常可惜。

潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘柴電潛艦設計圖，有退役潛艦軍官取得海軍造船...
潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘柴電潛艦設計圖，有退役潛艦軍官取得海軍造船發展中心為IDS設計告一段落後，特別為參與官兵製作的「鑰匙圈和領帶夾」，紀念品圖騰標示IDS艦艏外型並非劍龍級的「淚滴型」，而是有點上橢圓下鈍的「雪茄型」；這種艦型的柴電潛艦目前只有日本的「蒼龍級」所採用。圖／王志鵬提供
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有退役潛艦軍官取得海軍造船發展中心為IDS設計告一段落後，特別為參與官兵製作的「...
有退役潛艦軍官取得海軍造船發展中心為IDS設計告一段落後，特別為參與官兵製作的「鑰匙圈和領帶夾」，紀念品圖騰標示我自製柴電潛艦，艦艉出現外傳的先進「X型舵翼」。圖／王志鵬提供
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有退役潛艦軍官取得海軍造船發展中心為IDS設計告一段落後，特別為參與官兵製作的「...
有退役潛艦軍官取得海軍造船發展中心為IDS設計告一段落後，特別為參與官兵製作的「鑰匙圈和領帶夾」，紀念品圖騰標示我自製柴電潛艦，艦艉出現外傳的先進「X型舵翼」。圖／王志鵬提供
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潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘柴電潛艦設計圖，有退役潛艦軍官取得海軍造船...
潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘柴電潛艦設計圖，有退役潛艦軍官取得海軍造船發展中心為IDS設計告一段落後，特別為參與官兵製作的「鑰匙圈和領帶夾」，紀念品圖騰標示IDS艦艏外型並非劍龍級的「淚滴型」，而是有點上橢圓下鈍的「雪茄型」；這種艦型的柴電潛艦目前只有日本的「蒼龍級」所採用。圖／王志鵬提供
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日本蒼龍級潛艦模型。圖／王志鵬提供
日本蒼龍級潛艦模型。圖／王志鵬提供
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潛艦海軍
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