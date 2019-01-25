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感謝國軍助賑災 蔡英文至六軍團春節慰勉發加菜金

2019-01-25 11:18聯合報 記者許政榆╱即時報導

總統蔡英文至第六軍團五三工兵群慰勉，並頒發春節加菜金。記者許政榆／攝影
總統蔡英文至第六軍團五三工兵群慰勉，並頒發春節加菜金。記者許政榆／攝影
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總統蔡英文春節慰勉北部地區部隊，今日上午10點至陸軍第六軍團五三工兵群，感謝國軍弟兄姐妹在春節期間，仍然堅守崗位保家衛國，並視導部隊、頒發春節慰問金，肯定國軍堅強實力。

蔡英文首先向在場士兵問候「大家還記得嗎，我們曾一起到花蓮賑災」，蔡英文說，身為三軍統帥，去年在花蓮大地震發生時，和第六軍團五三工兵群一起搭機前往花蓮賑災，感謝國軍弟兄們快速協助救災工作，一起為當地居民重建家園，照顧居民人身安全等，讓我印象非常深刻，此外也完全發揮戰力，將他用於救災任務之中，十分以你們為榮，因此今年我也特別要求要來五三工兵群慰問，感謝過去弟兄的辛勞。

陸軍第六軍團53工兵群前身為於金門588工兵群，於民國43年7月1日成立，隸屬第八軍團；民國89年6月依「精實案」納編51工程工兵群，編成53戰鬥工兵群；歷經民國96年「精進案」及101年「精粹案」組織調整迄今。

歷年來奉命執行各項重大救災工作與專案工程，如921大地震災後重建，艾利、象神、納莉颱風、復興空難救災加油河川疏濬等工程。

群平時任務以落實部隊訓練，強化專業技能，遂行戰備演訓為主；另依令執行營區警戒、反滲透、反破壞、應變制變、地區反恐應援及災害防救等任務。

今日53工兵群也展示M48A5履帶機動橋、312DL挖土機、M3浮門橋、MGB中框橋、傾卸車等裝備。

M3浮門橋。記者許政榆／攝影
M3浮門橋。記者許政榆／攝影
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M48A5履帶機動橋。記者許政榆／攝影
M48A5履帶機動橋。記者許政榆／攝影
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總統蔡英文至第六軍團五三工兵群慰勉，頒發春節加菜金。記者許政榆／攝影
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總統蔡英文至第六軍團五三工兵群頒發春節加菜金。記者許政榆／攝影
總統蔡英文至第六軍團五三工兵群頒發春節加菜金。記者許政榆／攝影
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國軍蔡英文
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