造修合一 台船取得磐石軍艦和水試一號3.8億元維修工程

2019-01-24 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



我國海軍最新型油彈補給艦、也是海軍目前噸位最大的軍艦磐石軍艦，需要大修，台船公司取得維修磐石軍艦的維修合約，與國防部簽署了2.8億元的「磐石軍艦5五年開口合約」，高雄廠全力投入磐石艦維修工作；台船另以9500萬元取得農委會水產試驗所「水試一號」試驗船的維修工程，預計今年3月初開工、9月底前完工。

台船公司表示，磐石軍艦由台船負責細部設計與建造，104年1月完成交艦，同年3月正式成軍服役，近年來是我國海軍敦睦遠航的主力船艦；磐石軍艦服勤到規定周期後，需安排大修、定保、非計畫性規劃維修等期程，實施必要調校、更換消耗配件等作業，並於緊急事故完成快速維修，使艦上各項系統裝備維持在最佳的備勤狀態。日前國防部透過策略性商維政策，與台船公司簽署金額約為2.8億元的5年開口合約，為造修合一政策奠立了開創性的里程碑。

台船公司說，「造修合一」是海軍及海巡署正推動的政策，規劃所屬船艦在服勤時間返回建造母廠維修，以提升修艦能量、品質及效率，也增進艦艇系統裝備的可靠度與妥善率。

水產試驗所「水試一號」試驗船82年建造完工，排水量1948噸，到今年已服役26年之久。台船公司表示，頗有歷史的水試一號多項重大設備如輪機系統、發電設備、航海設備、甲板設備堪用狀態不佳，延壽工程的維修及更新範圍甚廣，工程難度高，幾次招標不成，台船基隆廠多次與各設備廠家協調，並簽訂技術支援服務聲明書，終於由台船獲得此項輪機監控系統汰換及延壽採購標案，合約金額約為9500萬元。

今年獲得磐石軍艦、水試一號共約3.8億元維修大單的台船公司，高雄廠和基隆廠正全力衝刺維修業務，要落實「國艦國造、造修合一」的政府政策。