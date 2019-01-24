親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁陸產品護國安
鄭麗君遭呼巴掌
六都市長新氣象
立委補選觀察站
政治
軍事
綜合

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

造修合一 台船取得磐石軍艦和水試一號3.8億元維修工程

2019-01-24 23:50聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

我國海軍最新型油彈補給艦、也是海軍目前噸位最大的軍艦磐石軍艦，需要大修，台船公司取得維修磐石軍艦的維修合約，與國防部簽署了2.8億元的「磐石軍艦5五年開口合約」，高雄廠全力投入磐石艦維修工作；台船另以9500萬元取得農委會水產試驗所「水試一號」試驗船的維修工程，預計今年3月初開工、9月底前完工。

台船公司表示，磐石軍艦由台船負責細部設計與建造，104年1月完成交艦，同年3月正式成軍服役，近年來是我國海軍敦睦遠航的主力船艦；磐石軍艦服勤到規定周期後，需安排大修、定保、非計畫性規劃維修等期程，實施必要調校、更換消耗配件等作業，並於緊急事故完成快速維修，使艦上各項系統裝備維持在最佳的備勤狀態。日前國防部透過策略性商維政策，與台船公司簽署金額約為2.8億元的5年開口合約，為造修合一政策奠立了開創性的里程碑。

台船公司說，「造修合一」是海軍及海巡署正推動的政策，規劃所屬船艦在服勤時間返回建造母廠維修，以提升修艦能量、品質及效率，也增進艦艇系統裝備的可靠度與妥善率。

水產試驗所「水試一號」試驗船82年建造完工，排水量1948噸，到今年已服役26年之久。台船公司表示，頗有歷史的水試一號多項重大設備如輪機系統、發電設備、航海設備、甲板設備堪用狀態不佳，延壽工程的維修及更新範圍甚廣，工程難度高，幾次招標不成，台船基隆廠多次與各設備廠家協調，並簽訂技術支援服務聲明書，終於由台船獲得此項輪機監控系統汰換及延壽採購標案，合約金額約為9500萬元。

今年獲得磐石軍艦、水試一號共約3.8億元維修大單的台船公司，高雄廠和基隆廠正全力衝刺維修業務，要落實「國艦國造、造修合一」的政府政策。

軍艦海軍基隆
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

國防部證實 兩艘美艦通過台海

2019-01-24 22:15

美艦今通過台灣海峽 國防部：全程掌握中

2019-01-24 19:58

內政部修法 放寬役男出境條件

2019-01-24 18:54

一年偵獲730艘海上目標 無人機「無人飛」是隱憂

2019-01-24 18:46

中共轟六再度出巴士海峽 飛至台灣東南海域

2019-01-24 17:09

影／最新軍事科技！電磁彈射系統 國防大學研發中

2019-01-24 16:19

國軍銳鳶無人機 曾偵獲中共北極星艦

2019-01-24 12:37

強化海域偵監能力 銳鳶無人機首度飛行展示

2019-01-24 12:29

國軍首度公開銳鳶無人機戰備實況 曾偵獲中共北極星艦

2019-01-24 11:29

銳鳶無人機高空偵查 戰情迅速傳送

2019-01-24 11:22
看更多

熱門文章

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

黃敏惠屬意的副手來自綠營 徐文志：政治上還是挺小英

2019-01-25 00:59

賴清德喊修憲 孫大千：考驗北京忍耐力或台灣人戰鬥力？

2019-01-25 10:11

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

韓國瑜：高雄等一百年才成全台重心 將來一定不得了

2019-01-25 09:06

韓冰來了！台中天津年貨大街暴動了

2019-01-25 21:50

影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40

港媒：美國航母若穿台海 海峽中線默契可能打破

2019-01-25 08:54

防豬瘟發文錯字多 洪孟楷：蘇貞昌當網紅前先救菜中文

2019-01-25 01:49

柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」？ 沈富雄：枉費柯IQ157

2019-01-25 13:46

泯恩仇！ 朱立倫向洪秀柱拜年

2019-01-25 14:02

馬英九：我被丟鞋 為何沒人幫我伸冤

2019-01-25 20:28

韓冰、許淑華對尬林智堅 台中立委補選年貨大街拚場

2019-01-25 09:56

【重磅快評】韓國瑜網紅秘訣「唯真不破」 說給誰聽？

2019-01-25 11:39

繼續跑公益 韓國瑜妻李佳芬：不會因為雜音而退卻

2019-01-25 12:02

【重磅快評】制憲？ 憲政亂源共犯賴清德令人歎為觀止

2019-01-25 09:08

國民黨2020若不派最強將 羅智強：將提前姚文智化

2019-01-25 16:05

立委補選台中拚場 韓冰、許淑華尬林智堅

2019-01-25 13:03

貨出去、錢進來 后里花卉裝櫃銷香港 花農：終於好年冬

2019-01-25 10:13

政治人物賣萌裝可愛 蔡正元：低俗弱智的社會

2019-01-25 12:12

馬王破冰碰面 聊的仍是韓國瑜

2019-01-25 12:24

新聞眼／以資安之名選邊？沾政治味的行政命令…

2019-01-25 00:27

【即時短評】徐文志投「敵營」 嘉義市的2020很錯亂？

2019-01-25 12:11

掌摑事件後 鄭麗君：政治工作者尤不該鼓勵暴力

2019-01-25 09:43

影╱韓國瑜就職滿月 李佳芬打分數「100分加N」

2019-01-25 12:37

國安沒灰色地帶 政院3月公布中國大陸產品清單

2019-01-25 01:08

檢察長人事搬風 六都3新面孔出爐

2019-01-25 10:45

不考慮請辭 謝長廷：因激將、羞辱悽慘下台很奇怪

2019-01-25 21:22

薪資調高基層員警竟不買單 警政署喊冤儘速澄清

2019-01-25 12:00

禁購陸電信設備 張善政批政府外行籲協尋資安長

2019-01-25 10:11

【重磅快評】拉韓國瑜共築牆？川普腦子感染陳明通

2019-01-25 12:57

影／馬王破冰！王金平登門送新書 與馬英九暢聊45分

2019-01-25 16:05

會不會接受鄭惠中道歉？ 鄭麗君建議她去看這本書

2019-01-25 13:13

中正紀念堂拆不拆 文化部長鄭麗君這樣回應

2019-01-25 13:35

替黃偉哲就職滿月打分數 綠80分、無黨聯盟：不及格

2019-01-25 14:16

影／頭戴財神爺帽子受訪 韓國瑜：不要問太嚴肅

2019-01-25 17:20

重返地方無意角逐立委 謝國樑：對未來有些想法

2019-01-25 12:39

一個橡皮擦各自表述？ 蔡英文辦臉書票選

2019-01-25 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top