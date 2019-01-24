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史上最強軍友社理事長 李棟樑本周連四天勞軍

2019-01-24 23:12聯合報 記者程嘉文╱即時報導

軍友社理事長李棟樑，今天（24日）前往忠烈祠、國軍示範公墓、五指山通信站台，慰問駐守當地的空軍儀隊、後備指揮部留守業務處、資通電軍指揮部官兵。這也是李棟樑接任軍友社四年半以來，第13次到五指山慰問官兵。而本周從星期一到星期四，連續四天他都在慰問部隊，探視官兵的行程密集度，簡直不下於國防部長官。

總計本月以來，3、9、11、14、17、18、21、22、23、24日，李棟樑都有勞軍行程，單位包括陸海空三軍、憲兵、資通電、後備與海巡署等，範圍則包括本島與馬祖，去年12月13日與22日，他也分別到金門、澎湖慰問。以四年半加總而言，他曾經走訪慰問的單位，總數已突破730個。下周一他將到花蓮，慰問空軍第五聯隊與教準部。

本周一李棟樑到左營，致贈春節慰問金給去年成軍服役的巡防艦「銘傳」、「逢甲」號，並表示先前就承諾要請兩艦官兵吃飯，抱歉一直無法安排成行，不過過完春節後一定會請海軍安排，「我們企業界的人，千萬不能跳票」。本周二他到嘉義，宴請去年「〇八二三」豪雨成災，投入搶救的國軍官兵，並且宣布：軍友社邀請國軍楷模、模範團體主官出國旅遊，將請國防部另外推薦5位救災有功官兵免費參加。

李棟樑訪憲兵202指揮部，官兵代表歡迎。圖／軍聞社
李棟樑訪憲兵202指揮部，官兵代表歡迎。圖／軍聞社
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李棟樑21日在海軍逢甲艦官廳「掛保證」，一定履行宴請兩艦官兵承諾，「做生意不能跳...
李棟樑21日在海軍逢甲艦官廳「掛保證」，一定履行宴請兩艦官兵承諾，「做生意不能跳票」。記者程嘉文／攝影
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李棟樑到嘉義與「0823」水患救災部隊代表聚餐。圖／軍聞社
李棟樑到嘉義與「0823」水患救災部隊代表聚餐。圖／軍聞社
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李棟樑到嘉義與「0823」水患救災部隊代表聚餐。圖／軍聞社
李棟樑到嘉義與「0823」水患救災部隊代表聚餐。圖／軍聞社
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軍友社到忠烈祠行禮致祭。圖／軍聞社
軍友社到忠烈祠行禮致祭。圖／軍聞社
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