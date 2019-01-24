史上最強軍友社理事長 李棟樑本周連四天勞軍

2019-01-24 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



軍友社理事長李棟樑，今天（24日）前往忠烈祠、國軍示範公墓、五指山通信站台，慰問駐守當地的空軍儀隊、後備指揮部留守業務處、資通電軍指揮部官兵。這也是李棟樑接任軍友社四年半以來，第13次到五指山慰問官兵。而本周從星期一到星期四，連續四天他都在慰問部隊，探視官兵的行程密集度，簡直不下於國防部長官。

總計本月以來，3、9、11、14、17、18、21、22、23、24日，李棟樑都有勞軍行程，單位包括陸海空三軍、憲兵、資通電、後備與海巡署等，範圍則包括本島與馬祖，去年12月13日與22日，他也分別到金門、澎湖慰問。以四年半加總而言，他曾經走訪慰問的單位，總數已突破730個。下周一他將到花蓮，慰問空軍第五聯隊與教準部。