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國防部證實 兩艘美艦通過台海

2019-01-24 22:15聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部今天（24日）晚間22時發布新聞稿表示，美國軍艦二艘於今日自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。國防部並強調，美艦航經我國周邊海域期間，國軍均依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，請國人放心。

對於美國軍艦的身分、航路等相關資訊，國防部均未進一步透露。依據美國有線電視新聞網引述美軍太平洋艦隊司令部的說法，兩艘船分別是飛彈驅逐艦「麥克坎貝爾」號（USS McCampbell DDG-85）以及載油艦「華特‧狄爾」號（USNS Walter S. Diehl T-AO-193）。

去年7月、10月與11月，美國海軍艦艇也曾通過台灣海峽。7月7日，驅逐艦「班福特」（USS Benfold DDG-65）與「馬斯廷」（USS Mustin DDG-89），由南向北。10月22日，巡洋艦安提坦號（USS Antietam CG-54）與驅逐艦柯蒂斯韋伯號（USS Curtis Wilbur DDG-65），由南向北。11月28日，驅逐艦史托克岱爾號（USS Stockdale DDG-106）與油輪沛可斯號（USNS Pecos T-AO-197），由北向南。

麥克坎貝爾號驅逐艦。圖／美國海軍檔案照
麥克坎貝爾號驅逐艦。圖／美國海軍檔案照
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國軍軍艦國防部
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