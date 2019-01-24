國防部證實 兩艘美艦通過台海

2019-01-24 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部今天（24日）晚間22時發布新聞稿表示，美國軍艦二艘於今日自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。國防部並強調，美艦航經我國周邊海域期間，國軍均依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，請國人放心。

對於美國軍艦的身分、航路等相關資訊，國防部均未進一步透露。依據美國有線電視新聞網引述美軍太平洋艦隊司令部的說法，兩艘船分別是飛彈驅逐艦「麥克坎貝爾」號（USS McCampbell DDG-85）以及載油艦「華特‧狄爾」號（USNS Walter S. Diehl T-AO-193）。