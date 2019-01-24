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美艦今通過台灣海峽 國防部：全程掌握中

2019-01-24 19:58聯合報 記者林敬殷程嘉文╱即時報導

據美國新聞網（CNN）報導，美軍一艘勃克級驅逐艦及一艘補給艦今天通過台灣海峽。美軍選在中國恢復遠海長航訓練的敏感時機執行通過台海的任務．針對性格外引人注意。

美方在去年曾表明未來常態性航行台灣海峽的態度，相關人士研判，今天這項舉動也是象徵台海巡航的這項行動項目常態化，另外是，美軍印太司令部對媒體證實這項消息，不無給中方提醒的味道，特別是兩天前美國副總統潘斯才再次針對中國各種國際行為發表態度，國防部表示，全程掌握中，今天稍晚會發正式新聞稿。

圖為美軍勃克級驅逐艦。翻攝美國海軍官網
圖為美軍勃克級驅逐艦。翻攝美國海軍官網
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美軍台海台灣海峽
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