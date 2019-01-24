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一年偵獲730艘海上目標 無人機「無人飛」是隱憂

2019-01-24 18:46聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中科院研製的「銳鳶」無人機，民國102年在陸軍成軍。不過由於發現原先想定的地面戰術偵察與戰場管理任務，執行狀況並不理想，國防部於106年9月決定將部隊「連機帶人」移交給海軍，改為擔負近海偵搜巡邏任務。海軍司令部此次利用春節加強戰備巡弋，首度向中外媒體公開銳鳶部隊的操作狀況。除了無人機起降衝場等畫面，包括性能諸元、各式地面操控設施、模擬機等，也都大方讓媒體拍攝。一架無人機還飛在巴士海峽上空，即時回傳擔任南偵任務的驅逐艦「蘇澳」（DDG1802）與巡防艦「昆明」（PFG1205）的海上編隊、發射干擾彈等，包括可見光與熱影像畫面。

為了強調銳鳶來到海軍之後，在近海偵搜任務上勝任愉快，海軍在簡報中特別指出，在107年之內，銳鳶無人機就偵獲730艘次的海上目標；簡報還以不直接點破的方式，公布中共海軍「北極星」號情報蒐集船的照片。由於銳鳶系統的有效操作範圍為150公里，可知北極星號就在我方領海之外不遠處活動。

此外，今年1月10日，一架銳鳶機因為故障在海上迫降。海軍已經將飛機撈回，如果鑑識結果證實是機械故障，製造商中科院必須依約提供補充機。

不過無人機操作員沒有相關的飛行加給，導致人才容易流失，是目前銳鳶部隊面臨的問題。以負責飛機起降的「外部操作手」而言，必須在跑道頭，以目視遙控無人機起降，起飛爬升之後，才交給「室內」的操作手進行巡航。雖然自身沒有隨機墜落的生命危險，但是操縱難度往往甚於自己在機上飛行。操作手依據起降天候條件，有不同的資格，最高階的操作手必須能在夜間起降。在陸軍時期，一共培育出4位，但在移撥海軍之前，其中3位就已經提前退伍，被民間無人機業者或中科院以高薪挖角。

因此從海軍副司令陳子鳳中將以下，多位官員都表示，隨著無人機在軍事上的運用愈來愈普遍，對於相關人才的經管、待遇，也應該有進一步的規畫與考量，才能避免需要長期養成的專業人力流失。

銳鳶無人機起飛。記者程嘉文／攝影
銳鳶無人機起飛。記者程嘉文／攝影
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銳鳶的起降與地面滑行，係由圖中的兩位外部操作手來操控。記者程嘉文／攝影
銳鳶的起降與地面滑行，係由圖中的兩位外部操作手來操控。記者程嘉文／攝影
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銳鳶系統模擬機。記者程嘉文／攝影
銳鳶系統模擬機。記者程嘉文／攝影
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海軍中科院北極
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