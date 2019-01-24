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影／最新軍事科技！電磁彈射系統 國防大學研發中

2019-01-24 16:19聯合報 記者程嘉文╱即時報導

電磁彈射的技術，近年已經逐漸運用在軍事上。美國海軍最新的航空母艦福特號，就以電磁取代傳統的蒸汽活塞，將艦載戰機彈射升空。中共目前也在研究電磁彈射技術，解放軍的下一代航艦，據信也可能使用。而在台灣，國防大學理工學院（中正理工學院）動力系，是目前已知唯一進行相關研究的學術單位。

中正理工研究團隊的電磁彈射，目前仍處於實驗室階段。不過只需要短短一公尺左右的軌道，就可以將彈頭加速到三馬赫（音速三倍）以上，已經高於一般火砲的初速。目前的第二代系統，更可以打到四至五倍音速。研究員許曆山指出，美方的實驗還曾經將300多公克的彈頭，打出高達七馬赫的驚人速度，拋射距離達到500公里。

電磁彈射是運用磁力的「同性相斥」原理，利用電流產生強大的磁場，依據安培右手定理，將物體推送出去。除了航空母艦的電磁彈射之外，美國海軍最新的大型驅逐艦朱瓦特號，也以電磁砲取代傳統的火砲。電磁砲除了可以達到比傳統火藥推進更大的速度與射程，而且因為不必準備發射藥，不會起火爆炸，砲彈發射時也不會產生煙幕被敵人追蹤。不過電磁推進需要瞬間的龐大電流，因此朱瓦特號艦上的電力供應能力，是傳統軍艦的三倍以上，也代表使用電磁砲或電磁彈射系統的載台，必須在設計階段就考慮裝置龐大的供電系統。

國防大學理工學院動力系研究員許曆山講解電磁彈射系統。記者程嘉文／攝影
國防大學理工學院動力系研究員許曆山講解電磁彈射系統。記者程嘉文／攝影
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國防大學理工學院實驗室的電磁彈射軌道。記者程嘉文／攝影
國防大學理工學院實驗室的電磁彈射軌道。記者程嘉文／攝影
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海軍航空母艦解放軍
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