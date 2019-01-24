影／最新軍事科技！電磁彈射系統 國防大學研發中

2019-01-24 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



電磁彈射的技術，近年已經逐漸運用在軍事上。美國海軍最新的航空母艦福特號，就以電磁取代傳統的蒸汽活塞，將艦載戰機彈射升空。中共目前也在研究電磁彈射技術，解放軍的下一代航艦，據信也可能使用。而在台灣，國防大學理工學院（中正理工學院）動力系，是目前已知唯一進行相關研究的學術單位。

中正理工研究團隊的電磁彈射，目前仍處於實驗室階段。不過只需要短短一公尺左右的軌道，就可以將彈頭加速到三馬赫（音速三倍）以上，已經高於一般火砲的初速。目前的第二代系統，更可以打到四至五倍音速。研究員許曆山指出，美方的實驗還曾經將300多公克的彈頭，打出高達七馬赫的驚人速度，拋射距離達到500公里。