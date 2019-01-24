國軍首度公開銳鳶無人機戰備實況 曾偵獲中共北極星艦

2019-01-24 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午首度公開國軍無人機戰備實況，海軍海上戰術偵搜大隊上午派遣一架銳鳶無人機自屏東「神鷗基地」升空，至南部外海3000呎高空示範監偵作業，與海軍「聯成系統」的衛星指揮管制系統，共同回傳海上兩艘作戰艦艇備戰作業。海軍同時公開，銳鳶無人機曾偵獲舷號851的北極星型電子偵察艦。

這是銳鳶無人機系統2013年在陸軍成軍戰備後，國軍首度公開作業實況。位於屏東空軍基地北場的P-3C反潛機「神鷗基地」，包括隊部、廠棚、彈庫、新式塔台均已建設完成，但仍有部分工程正實施中，而海軍海上戰術偵搜大隊部也進駐在此。海軍上午同時示範小型紅雀無人機起降，強調此型機已在東沙島、南沙太平島升空進行實地監偵。

國防部108年春節加強戰備媒體參訪團上午前往屏東基地，參訪海軍海上戰術偵搜大隊與南部海域偵巡艦艇遂行聯合監偵作業，以及銳鳶、紅雀等海軍現役無人機近距離飛行展示。

海軍上午派遣紀德級蘇澳艦及康定級昆明艦至南部外海，模擬飛彈來襲，實施防空一級備戰，並依指令施放干擾彈及採取反飛彈措施，將各式武器指向來襲目標。銳鳶無人機依作戰中心提供預警情資起飛，執行目標聯合監偵，搜索目標位置情報傳遞。

海軍對外也呈現國軍情報傳遞鏈路現況，銳鳶無人機空照實況、海軍聯成衛星指揮管制系統作戰艦指揮艙、砲位的影像，都透過各自系統回傳影像。

海軍司令部表示，「掌握情資，才能掌握戰場主控權。」面對未來作戰環境的詭譎多變與嚴峻挑戰，指揮官必須在最短時間內瞭解戰場環境、識別敵我，採取最迅速、正確的反應。銳鳶無人機結合在航偵巡艦、機及觀通系統等兵力，可強化對廣大海域搜索及目標監偵、辨識能力，大幅提升指揮官戰場用兵彈性，加速決心下達。

銳鳶無人機成軍初期負責陸域、海際偵蒐，2016年起陸續進駐各機場，任務轉向協助國防部情報次長室進行海域不明艦艇識別，海軍上午也公開識別成果，曾在106年11月間在東部外海100公里外，偵獲中共舷號AGI 851 的電子偵察艦北極星號。