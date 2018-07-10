役男臨入伍天兵一問：槍要自己帶還是部隊會發？

2018-07-10 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「加藤軍台灣粉絲團」貼文披露，一位役男7月10日要入營服為期4個月的軍事訓練役，他上網詢問「軍營最新體制，「槍要自己帶還是部隊會發？」這項發問令人絕倒，粉絲團笑回：「T91和65K2在各大書局都有販售哦！」

他貼文秀出他的兵單發問說，雖然只有4個月，還是有點緊張，請問頭髪要先剃好嗎？還有便服要帶幾件夠？第一個星期是不是沒有放假？對了，槍要自己帶還是部隊會發？還有其他要注意的嗎？他強調是上來問問軍營最新體制。