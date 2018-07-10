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役男臨入伍天兵一問：槍要自己帶還是部隊會發？

2018-07-10 16:50聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「加藤軍台灣粉絲團」貼文披露，一位役男7月10日要入營服為期4個月的軍事訓練役，他上網詢問「軍營最新體制，「槍要自己帶還是部隊會發？」這項發問令人絕倒，粉絲團笑回：「T91和65K2在各大書局都有販售哦！」

他貼文秀出他的兵單發問說，雖然只有4個月，還是有點緊張，請問頭髪要先剃好嗎？還有便服要帶幾件夠？第一個星期是不是沒有放假？對了，槍要自己帶還是部隊會發？還有其他要注意的嗎？他強調是上來問問軍營最新體制。

貼文引發上萬網友按讚，粉絲團忍俊不住回應：「T91和65K2在各大書局都有販售哦！」

加藤軍台灣粉絲團貼文披露，一位役男7月10日要入營服為期4個月的軍事訓練役，他上...
加藤軍台灣粉絲團貼文披露，一位役男7月10日要入營服為期4個月的軍事訓練役，他上網詢問「軍營最新體制，「槍要自己帶還是部隊會發？」這項發問令人絕倒，粉絲團笑回：「T91和65K2在各大書局都有販售哦！」圖／軍聞社
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加藤軍台灣粉絲團貼文披露，一位役男7月10日要入營服為期4個月的軍事訓練役，他上...
加藤軍台灣粉絲團貼文披露，一位役男7月10日要入營服為期4個月的軍事訓練役，他上網詢問「軍營最新體制，「槍要自己帶還是部隊會發？」這項發問令人絕倒。圖拮自加藤軍台灣粉絲團2.0
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