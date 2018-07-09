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C-130H操演展技術 民眾嚇得以為「飛機失速了！」

2018-07-09 14:47聯合報 記者尤聰光╱即時報導

空軍台東志航基地今天進行全兵力預演校閱，各式飛機包括經國號、幻象2000、F-16、F-5E、C-130H及雷虎小組在空中展開一連串飛行戰技表演，吸引不少民眾及軍事迷在基地外觀賞，由於台東天氣艷陽高照，視野非常好，都能清楚看到飛機完美演出；其中，龐然大物的C-130H緊急迴轉和高速俯衝的動作，讓不知情民眾嚇得一度以為飛機失速了，不得不佩服空軍飛官高操的駕駛技術，直呼「太厲害」。

「飛這麼低，好像要掉下來！」台東劉姓市民說，平常都會看到C-130H運輸機在志航基地起降，但都是很正常的飛行，沒有像今天早上看到的這樣，一下大轉彎，一下機頭向下俯衝，看起來整架飛機快失速掉下來一樣，遠遠看去心臟都快停止了，原來是在飛行表演，只能說飛行的心臟很大顆！有夠強的啦！已經很期待營區開放的那一天，可以近距離欣賞到戰機表演。

空軍台東志航基志航基地將於14日營區開放，為求活動操演行程順利，今天特別進行全兵力預演校閱操演，除了有各式軍機地面靜態及空中動態飛行表演之外，國軍最大型運輸機C-130H（大力士），難得首次在志航基地進行戰術飛行操演。軍事專家表示，C-130H戰術衝場落地飛機在接近跑道時，機頭突然向下，再降落跑道，這項表演去年11月曾在新竹空軍基地亮相過一次，獲得滿堂喝采。

軍事迷阿健表示，能夠把龐然大物的運輸機開的像戰鬥機一樣輕巧靈活，實在很厲害，因為能在低空做出高速俯衝再進行降落，難度非常高，萬一一個不小心飛機有可能就會失速發生意外，這也證明台灣空軍飛官訓練有素。

空軍台東F-16

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