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美證實軍艦加碼繞台 學者：宣示國際航行自由

2018-07-09 00:43聯合報 記者程嘉文／台北報導

美國雷根號檔案照片。 （路透）
美國雷根號檔案照片。 （路透）
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兩艘美國海軍驅逐艦前天上午進入台灣海峽向北航行，我方政府高調以對，國防部、總統府、外交部先後發表回應。昨天兩艦通過台灣海峽之後，並未如預期航向日本，反而演出「繞台」戲碼，又由台灣東方的公海南下，最後向東南方脫離我方監控範圍。

美國海軍太平洋艦隊發言人，也在台北時間昨天上午證實：「班福特」（DDG65）與「馬斯廷」（DDG89）兩艘飛彈驅逐艦，於七、八日通過台灣海峽的國際水域，進行「例行性移動」（routine transit），並且強調美軍經由台灣海峽往來東海與南海之間，其實行之有年。不過美方並未提及兩艦接下來的去向。

據了解，以雷根號航艦為首的美國海軍，六月底與日本、印度在菲律賓海進行代號「馬拉巴爾」（Malabar）的聯合演習，當時美方就向我國政府非正式透露，雷根號航艦戰鬥群北返日本時，可能派出一艘護航艦艇脫離主編隊，改走台灣海峽北上。

不過雷根號戰鬥群於二日通過台灣附近北上時，並沒發生派遣艦艇「分道」台灣海峽的狀況。一直到七日，班福特號與馬斯廷號才由南海進入台灣海峽。兩艘驅逐艦通過海峽時，航線基本上維持在中線位置，並未貼近陸方或我方的領海外緣。

準備已久的國安團隊，立刻指示國防部於晚間八點鐘發布消息，隨即總統府與外交部也都發表談話。不過接下來美艦沒有開往日本，反而再度由東部南下，則超乎我方先前預期。

對此，淡江大學戰略與國際事務研究所教授黃介正說，原本外界有人猜測美方走台灣海峽北上，是以颱風在西太平洋形成為理由；如今驅逐艦通過海峽後，又從台灣東方南下，距離颱風更近，顯示美方並不打算以颱風為理由，而是明確地宣示，在台灣海峽擁有充分的國際航行自由。

海軍颱風南海

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