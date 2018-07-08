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美軍艦駛入台海 專家：牽制中國

2018-07-08 17:05台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導

美艦從7日起，由我國南部海域航經台灣海峽，判續向東北航行。圖為美艦編號DDG-8...
美艦從7日起，由我國南部海域航經台灣海峽，判續向東北航行。圖為美艦編號DDG-89 (photo by Wikimedia)
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美國派遣2艘軍艦駛入台灣海峽，拉響了台海危機警報！國防部指出，美兩艘軍艦從7日起，由我國南部海域航經台灣海峽。雖然美國太平洋艦隊指出，這次任務只是「例行性巡航」，但戰略軍事專家蘇紫雲執行長受訪時指出，美軍艦入台海，是宣示協防台灣的動作，有助牽制中國。美國專家陳一新受訪時也說，美國派遣軍艦是為了警告中國，但美國協防台灣中國極為敏感，政府必須低調處理，以免爆發台海軍事危機。

美軍艦入台灣海峽

根據《CNN》報導，正當中美爆發貿易戰、南中國海緊張局勢升溫之際，美國海軍官員7日證實，美國海軍派遣兩架驅逐艦到台灣海峽航行，加劇了華盛頓和北京之間的緊張關係。

近期共軍軍機、軍艦頻頻在台灣周遭進行長航訓練，最近一次美軍軍艦出現在台海是2017年7月跟蹤中國遼寧艦航母編隊。然而，自今年1月起，共軍航艦遼寧號艦隊群分別在1月4日、3月20日及4月19日在台灣周邊長航訓練，拉響了台海危機的警報。

官方低調處理

美國太平洋艦隊發言人布朗指出，這次派遣軍艦的任務只是「例行巡航」，這也是繼續2007年以後美國海軍首次在台灣海峽航行。因中國近日在南海擴大軍事規模，並在台海進行軍演，外界認為美國此次派遣軍艦主要是為了警告中國，美國反對片面改變台海現況。

對此，外交部發言人李憲章說，政府關切區域緊張情勢發展，以面對不斷升高的軍事威脅，「善盡區域成員的責任，共同維護區域和平與穩定」。相較以前美國友台法案通過，政府大肆渲染感謝美國友台政策，這次政府未發表美力挺台的聲明，反而低調處理，主張「兩岸和平」。

專家：警告中國軍事行動

中國文化大學政治學系講座教授陳一新受訪時表示，近日中共軍機、軍艦頻頻在出現在台灣周遭，美國此次派遣軍艦是為了警告中國。台灣位於第一島鏈的的中間，具有極特殊的戰略地位，若中國掌握台灣就能有效遏止東海與南海的戰略通道，有利航道及走向遠洋的便捷之路。

他認為，中國近日對台動作頻繁，且中國在南海的軍事化行動威脅了美國的印太戰略，因此美國希望中國有所節制。雖然美國沒辦法在南海上形成優勢，但印太戰略未來形成也將威脅中國。

陳一新說，美國派遣軍艦進入台灣海峽，不至於宣示對台協防，但美國拒絕中國加入環太軍演，加上此次派遣任務，對中國南海軍事化行動有一定的牽制能力。台灣必須審慎評估，低調處理，避免成為美國的棋子，以免爆發台海危機。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲受訪時則認為，美國此次派遣軍艦入台灣海峽，主要是向中國傳達美國要重返亞洲的決心。他也分析指出，「美軍艦入台海，是一種宣示協防台灣的動作。」因為從台灣旅行法、國防授權法，再到美國派遣軍艦等動作，在在顯示美國落實對台灣的承諾。

但蘇紫雲憂慮，中國對美國協防台灣相當敏感，短期內恐會造成衝擊兩岸關係，但長期而言可以牽制中國，維護台灣主權。

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軍艦南海海軍

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