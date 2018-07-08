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台韓情報交流曝光？ 其實背後是軍中人事內鬥

2018-07-08 15:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防大學。圖／聯合報系資料照
國防大學。圖／聯合報系資料照
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曾經擔任韓國總統文文在寅國防參謀官、目前專責台灣與韓國情報交流的韓國國防研究院（KIDA）安保戰略研究中心研究員李昌衡，傳來台與國防大學解放軍研究所進行情報交換。但據了解，李昌衡去年是申請到外交部「台灣獎助金」來台擔任10個月訪問學者，此行是「回娘家」擔任專題講座，講述朝鮮半島局勢，其所提供研究生的「紅包」，是明文有據的獎學金，國防大學也曾回以感謝狀，李昌衡未獲韓方授權進行任何情報交換，此行單純是學術交流。

國防大學解放軍研究所近年成為海內外研究相關學術重鎮，已與國內外包括韓國、美國等廿餘個智庫有交流紀錄，層級最高有美退役四星上將，綠營執政後尤其重視發展，目前所長是由馬振坤擔任。但也因為職務動見瞻觀，所內人事風起雲湧，有人結合外聘教師利用所內學術交流相關情資，進行內鬥。媒體報導情資，表面上在凸顯情報交流，但在軍內卻被解讀為針對特定對象進行打擊。

「蘋果日報」報導，曾經擔任韓國總統文文在寅國防參謀官、目前專責台灣與韓國情報交流的韓國國防研究院（KIDA）安保戰略研究中心研究員李昌衡，日前到我國防大學解放軍研究所敵情管會議室，進行專題演講，與我方交換對中共研究資料。就連專責大陸情蒐的我軍情局黃姓軍官都在場觀禮，讓台韓斷交26年後，台韓之間的祕密情報交流首次曝光。此外，李昌衡也親自向我解放軍研究所同仁頒贈「紅包」獎勵。

報導點名，此次李昌衡到國防大學是以「李昌衡博士專題講座」為由，在我解放軍研究所敵情管會議室進行專題演講，並由國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤教授主持。由於馬振坤對中國解放軍的研究，在綠營陣營中相當受倚重，因此，李昌衡也希望透過我國防大學的中共研究，多瞭解中共狀況。

報導形容，中華民國與韓國在1992年斷交後，雙方官方活動都已暫停，李昌衡此次是以學術交流的方式，在台灣與我國安單位、藍綠政黨交流。由於李昌衡曾在韓國總統文在寅還未當選總統前，擔任文在寅的國防參謀官，與文在寅有相當深厚的情誼，後來轉任韓國國防研究院（KIDA）安保戰略研究中心研究員，專責台灣與中國大陸關係的情報蒐集與研析。並以紅包袋內裝有金錢的方式，致贈相關師生。相關人士透露，這大概是首次由韓國國防研究院人員首次致贈金錢給我相關人士。

但據了解，李昌衡去年申請到外交部台灣獎助金曾來台蹲點10個月，期間曾到解放軍研究所旁聽，並於去年12月返韓。今年5月他受到國內其他大學邀請來台訪問，順道前往解放軍研究所「回娘家」，時值「川金會」備受矚目，因此講座內容以朝鮮半島情勢為主。李昌衡現場所頒贈的「紅包」，是捐助給研究生的獎學金，國防大學原本就有獎學金捐助辦法，而列席的情報局黃姓軍官，則是單純前來聽課。

軍內人士解讀，李昌衡從未獲得韓方授權與我進行情報交流，李此行被作這項解讀，並搭配照片，其實是在進行人事內鬥，此舉不僅傷害解放軍研究所國際交流工作，也打擊整體國軍。

解放軍國防大學

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