以色列「全女性戰車」成功 我國也有類似實驗計劃

2018-07-08 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



以色列國防軍日前正式宣布，兩年前展開的「全女性戰車乘員」實驗專案，已圓滿達成計劃目標，她們負責操作「梅卡瓦」3型（Merkava Mark 3）戰車，這是以色列開國以來，首度出現全女性戰車操作手。我陸軍司令部自兩年前也實施「裝甲兵科開放女性人力驗證」，但目標是讓女性融入男性為主的裝甲部隊，目前沒有規劃「全女性戰車」。

以色列國防軍兩年前建立一支全女性的戰車隊，希望促使以國軍隊性別平等邁出新一步，此培訓計劃或有助於鼓勵更多女性從軍。經過長達8個月的嚴格訓練後，從以色列陸軍各單位選出的15名女兵中，有13人完成「梅卡瓦」3型（Merkava Mark 3）戰車訓，並被派往南部的80師衛戍邊境，評估深度性別整合單位的執行成效。

以色列國防軍日前宣布，這項實驗計畫已圓滿達成目標，女性將可擔任更多戰鬥職務。（https://www.facebook.com/RTvids/videos/2041821205828122/）

而考量戰車、自走砲車裝備特性、操作肌力負荷及女性人員身高、體能及力量限制條件等相關因素進行評估後，軍方104年就開始輔導女性士兵接受戰車裝填及戰車駕駛等專長訓、105年起士官二專班女性均開放選填裝甲兵科，並實施戰車領導士、射擊士、駕駛士、裝騎領導士等士官專長訓練；陸軍官校86期首批裝甲兵科兩位女性軍官，康嘉馨少尉分發湖口裝甲542旅，何玟蒨少尉則分發金門守備大隊戰車營，兩人都分配在戰車連，擔任戰車排排長，現已完成分科教育，返回部隊服役，並經漢光34號演習實兵操演驗證。陸軍司令部正持續追蹤，評估女性裝甲兵生活適應與工作狀況。