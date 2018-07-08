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美太平洋艦隊證實 美軍艦航經台海兩天

2018-07-08 06:37中央社 華盛頓7日專電

美國太平洋艦隊今天證實，2艘美國海軍軍艦7日與8日航經台灣海峽，但也表示這項行動行之有年。

國防部於台北時間7日主動發布訊息指出，美軍2艘驅逐艦DDG-89、DDG-65上午由台灣南部海域航經台灣海峽，研判續向東北航行。國防部強調，美艦航行期間，國軍依規定對周邊海、空情狀況全程掌握與應處。

美軍太平洋艦隊（US Pacific Fleet）以發言人布朗（Charlie Brown）回覆中央社郵件詢問時證實，2艘美國海軍軍艦於台北時間7日與8日例行航行，航經台灣海峽國際水域。他並指出，美國軍艦航經台灣海峽，在南海與東海之間航行已經行之有年。

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