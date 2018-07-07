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美軍艦通過台海 學者：向北京傳達訊息

2018-07-07 23:02中央社 台北7日電

國防部主動發布新聞稿表示，美國DDG-89及DDG-65兩艘飛彈驅逐艦，7日上午...
國防部主動發布新聞稿表示，美國DDG-89及DDG-65兩艘飛彈驅逐艦，7日上午由我國南部海域航經台灣海峽。圖／美聯社資料照
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美國2艘驅逐艦今天由台灣南部海域航經台灣海峽。學者分析，美方藉此向北京傳達訊息，表達美國重視區域的安全秩序，不希望北京片面改變現狀或是採取單邊作為。

國防部晚間主動發布美軍艦通過台海的訊息。國防部新聞稿指出，美艦DDG-89、DDG-65上午經由台灣南部海域航經台灣海峽，判續向東北航行。美艦航行期間，國軍依規定對周邊海、空情狀況全程掌握與應處。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社記者訪問時表示，美國軍艦通過台灣海峽「不是第一次，也不是新聞」。但這次由國防部主動發布相關訊息，可以想見是台美商量過後而採取的動作，顯示台美之間有緊密的聯繫。

黃介正表示，軍艦通過是中國大陸、美國、台灣都知道的事情，但美國同意由台灣發布訊息，「一方面顯示出台美彼此密切的軍事互動跟訊息交流」，另一方面，藉此向周邊國家公開展示台美之間密切的聯繫，對於提升台灣民眾的信心有正面助益。

共軍近來頻繁繞台演訓，黃介正分析，美方「向北京傳達訊息」，訊息可能是美國在西太平洋維持軍力優勢的決心沒有改變，也可能是支持台灣不受武力脅迫的決心沒有改變，這是一個政治宣示（politicalstatement）。

國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範也持類似論點。他說，美國軍艦、航艦經常通過台灣海峽，但大多不會公布相關訊息，這次主動發布新聞，「就是說給北京聽的」。

丁樹範分析，背後的主因可能是牽涉到南海的問題。現在有人認為「美國在南海已經輸了，其他地方不能再輸」，而其他地方就包括台灣；美國藉由釋出這樣的訊息，表示美國對台灣海峽的重視。

不過，丁樹範認為，這樣的做法單純是心理上的作用與政策宣示，顯示美國重視地區的穩定以及美國在這個地區扮演重要的角色。同時，也要藉此展現美國重視區域的安全秩序，不希望北京片面改變現狀或是採取單邊作為。

丁樹範也認為，自由航行權是美國既定政策，適用南海、也適用於台灣海峽。

另外，新江艦前艦長呂禮詩接受中央社訪問時說，這2艘驅逐艦剛結束年度例行的海上聯合演習「馬拉巴爾（Exercise Malabar）」，進入南海時也搭救了失去動力的菲律賓籍漁船。

他表示，美軍這2艘驅逐艦航經台灣海峽，除了避開瑪莉亞颱風外，也能以太平洋地區的安全和穩定為由達到政治目的、賣台灣面子，其實是「一兼兩顧」的政治意涵。

一名前中華民國海軍官員也向中央社記者表示，儘管美軍艦航經台海的情況近年較少發生，但仍屬正常的航行，較特別的是國防部主動發布新聞。

在共軍不時派軍機、軍艦繞行台灣的此刻，這位前官員認為，國防部主動發布消息，代表政府有意讓外界知道美台關係友好緊密。

這位海軍前官員也說，美國軍艦在航經台灣週邊海域時，中華民國海軍都會依海上無預期遭遇行為準則（The Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES），詢問及問候。

軍艦北京國防部

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