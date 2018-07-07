軍改「多的要砍、少了不補」？議員批「吃老兵豆腐」

2018-07-07 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



軍改倉促上路，國民黨議員楊正中說，有名89歲退伍老兵月退俸4萬多元，若依照修法新公式計算，每月可領近6萬元，但「領多的政府要砍，領少的卻不補」，根本就是吃老兵豆腐。

軍改法案通過後，7月隨即上路，不少退伍軍人近日收到處分書，連忙去銀行刷存摺，看到底被扣多少錢？也有人趕緊找議員服務處查核數字，並且提出訴願討公道。

楊正中說，有名89歲退伍少校收到處分書後，月退可領4.1萬元，他收到處分書後刷存摺，發現月退沒有減少，但經過試算才發現箇中玄機，已協助提訴願爭取權益。

國民黨黃復興台中支黨部七區主任張永吉說，依據軍改新通過的月退公式，以退休本俸兩倍再乘以核定奉率計算，這位老兵少校12級退伍，年資29年，依據新公式計算月退可領5.9萬元，但目前只有4.1萬元。

張永吉說，軍改條文規定，軍人月退以新公式計算，超過者10年內逐年扣除，若未超過就依原本的月退數額；換句話說依據新修訂的公式，超過的就要砍，但不足的卻不補。