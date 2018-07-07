軍車保母金賓汽車 演習及災難現場無役不與

2018-07-07 12:37 中央社 台北7日電



台灣推國防自主，位在桃園的金賓汽車，進口賓士車後以軍事規格改裝，並擔負後勤保養責任，無論是在演習或是災難現場，均能看見金賓保修人員待命，是名副其實的「軍車保母」。

許多民眾知道賓士汽車，但可能不知道桃園龜山華亞科學園區內的「金賓汽車」，它是台灣非民用賓士車的最大代理商，據了解，一年約新台幣10億元的營業額中，超過9成來自國軍。

畢業自國防大學理工學院、退伍後投入創業的金賓董事長李大偉表示，金賓的成員有很大比例都是自軍中退伍，從研發設計、製造銷售到後勤保養，提供「人、料、油」一條龍的服務，可替國軍節省單位建置、人員訓練及軟體投資等相關費用。

目前國軍除了戰車、裝甲車以外，幾乎所有的輪型車輛、工程機具，都是由金賓承包維修。

據統計，過去12年金賓維修保養總數超過8萬輛次，從數量龐大的軍卡、吉普車，到只有個位數的重型吊車、少見的德製M3浮門橋車等，都是服務對象；更曾參與南沙機場工程、支援國慶、抗戰勝利展演車輛及各式演習車輛的後勤保修，是國軍部隊最重要的夥伴之一。

「哪裡有災難，哪裡就有金賓」，從過去的九二一大地震，一直到近期的復興航空空難、花蓮大地震，為了確保國軍救災車輛性能無虞，金賓都會與國軍單位同步出勤到災難地點待命，隨時支援保修。

除了後勤維修保養外，國軍現行使用的多款車輛，也由金賓負責整合、建造。

例如雷霆2000運輸車的整合，潔淨水資源設備、懸臂式重型消除車、通信作業車、電子裝備支援車、戰術中心車的生產製造等，都是出自金賓之手。

甚至為了縮短救援時間，金賓日前自製的「多角度傾卸車」，因為能向左、向右、向後傾，可在狹小空間進行救援，首批生產的7輛已交由工兵部隊使用中。

除此之外，金賓更跨足武裝系統研製，西元2013年、2017年的台北航太國防科技展上，分別推出的捷式四輪裝甲車、艦用30公厘遙控砲塔，成功成為展場焦點之一，雖然目前未被國軍採用，但也證明「高手在民間」，台灣的中小企業在在展現國防自主能量。