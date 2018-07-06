剛退休6年逢軍改 46歲中校嘆「兒女學費怎麼辦」

2018-07-06 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



軍人年金改革不僅高階退伍軍官受影響，中階年輕軍官更是苦不堪言！桃園市一名海軍退役中校指出，為國家奉公守法、完成20年服役期間應盡的責任和任務，如今家中還有子女在求學階段，政府竟以「年金改革」方式將軍人污名化並大砍退休俸，如此手段「完全沒辦法讓人接受」。

這名退役中校指出，自己出身於眷村家庭，父親為陸軍退役，當時不少眷村二代為改善家境，幾乎跟著父親一起投入軍隊服務。退役中校說，當時加入海軍後，出海一趟都是幾個月起跳，當時女兒剛出生，曾有一次長達4個月沒回家，一進家門女兒認不出來父親，當場嚎啕大哭，也哭碎身為父親的心。

該名退役中校說，6年前因罹患鼻咽癌，當時正好服役滿20年之際報請退伍，如今兒女還在讀大學、高中，每年學費、生活費仍然由他負擔，除了退休俸外，他仍然自己闖事業，此次年金改革，他認為「政府從一開始就錯了」，軍人退休制度為依法領取「退休金」，政府卻塑造成「年金」假象，甚至喊著要「改革」，他憤憤不平「我們是奉公守法的一群人，不需要興利除弊地改革」。

退役中校退休俸從5萬多元被砍1萬多元，加上仍須支付兒女教育費，他苦笑說「日子還是要過」，未來只能逐漸縮減生活開支，不過他仍然以海軍為傲，「我忠實地完成服役期間應盡的責任和任務，謝謝國家給了我一切，但希望國家也忠實地履行和我的終身契約」。