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新訓中心傳貪瀆 海軍：記過調職並移送法辦

2018-07-03 23:21中央社 台北3日電

海軍新訓中心驚爆喝花酒又貪瀆，海軍教育訓練暨準則發展指揮部今天晚間回應，已於4月完成行政調查，分別記過1次、申誡2次，並調離現職；違法部分則移送法辦。

海軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，已於4月完成行政調查，依法召開懲罰評議會，針對行政違失部分，分別記過1次、申誡2次處分，並調離現職，違法部分移送法辦。

海軍強調，將持續加強法紀教育，要求官兵注意營外言行，恪遵軍紀要求，杜絕類似案件再度發生。

海軍

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