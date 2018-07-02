新聞幕後／新雲豹出閣 國軍輪式裝甲與履帶裝甲之爭

2018-07-02 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍過去自行研發雲豹八輪甲車，部署在陸軍機步旅、憲兵裝憲營，是仿效美軍「史崔克旅」，且機步旅奉命須執行「三軍聯合截擊作戰與跨區作戰」戰術，士兵必須乘車快速且長距機動，但輪型裝甲車卻一向不為以履帶主戰車為主的裝甲兵科將領所喜。如今國防部重啟對美採購2個營、108輛柴油引擎版的M1A2戰車「銳捷專案」建案評估，履帶主戰車的「復活」，會否排擠以「迫砲車」名義研發生產的二代雲豹，甚至壓縮國軍未來自製輪型裝甲車各式衍生構型，近期在軍內互有攻防。

雲豹輪型甲車曾研發出包括有主砲塔的「輪型戰砲車」構型，但兵監單位裝甲兵訓練部力主裝甲戰車仍定義為履帶型主戰車，認為輪型戰砲上的主砲是低膛壓的火砲，穿透力、威力都不足，輪型甲車無法取代履帶戰車。因應國防部允諾評估M1A2戰車採購建案，裝甲兵近期又主張，美軍史崔克旅近年已在裁撤，證實輪型甲車發展受限，裝甲車輛發展應回歸能配備主砲砲塔的履帶戰車。

但軍用輪型裝甲車延伸出的砲車，任務和履帶型的主力戰車不同，前者用於地面作戰時，支援步兵作戰中直射火力、進行強襲攻堅的任務，後者則用於進行地面決戰。目前美、日、中共，都已有輪型戰砲甲車研發並服役，具備快速機動的強勁火力，國軍至今則還尚未跟上腳步。

國軍擁有近千輛履帶型主力戰車，包括M60A3與CM11，除了陸軍裝甲旅外，也分配給陸軍機步旅；海軍陸戰隊戰車營早年原使用M41輕型戰車，2010年起也使用M60A3。但履帶車行進委實緩慢，為了運用台灣道路資源，陸軍機步旅與憲兵裝憲營已陸續換裝輪型的雲豹裝甲車，但近年漢光演習兵棋推演發現，陸軍機步旅固然換裝了時速可達100公里的雲豹裝甲車，但整體機動性卻仍然沒有提升，執行跨區增援出現困難，原因就是被只能跑32公里的M60A3履帶戰車拖住。

台灣道路資源豐富，雲豹八輪甲車已成為陸軍各機步旅快速機動主要戰具，步兵乘車快速抵達所望地區，下車戰鬥，成為步戰協同的新模式，且機步旅過去被賦予「三軍聯合截擊作戰與跨區作戰」等戰術運用的火力支援任務，現在國軍戰術風向雖因參謀總長用兵風格，又改變為「固守區域」，戰術面向的多變，也影響輪型裝甲車未來在軍中的發展。