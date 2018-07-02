做馬桶防彈裝甲也略懂 推國防自主…其實高手在民間

2018-07-02 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



雲豹裝甲車的車頭裝甲就是由和成的抗彈陶瓷製造。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

「國防自主」是近年政壇不分藍綠都主張的政策，除了鎂光燈聚集的「國艦國造」、「國機國造」之外，其實許多廠商，早已經投入國軍裝備生產維修的供應鍊，其中甚至不乏在其他領域的高知名度業者。

例如創業已經87年的和成，一般人的印象，就是全台最大的衛浴設備製造商，曾經邀請劉德華替自家馬桶代言，少東邱士楷與名模林志玲似有似無的感情，也被閱聽人津津樂道。然而由國人自行設計的「雲豹」八輪裝甲車，其防彈裝甲居然也是和成生產，恐怕知道的人就不多了。

和成：不只馬桶大廠 也造防彈裝甲

和成製造的防彈板，塞入防彈背心的胸前口袋後，可以阻擋AK-47發射鋼心彈。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

和成跨足軍工產業，始自2003年，為響應政府軍品釋商政策，依據原本的產品（陶瓷衛浴器材、玻璃纖維浴缸），在中科院的技術協助下，投入高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料的生產。

具備防彈能力的陶瓷，成分是三氧化二鋁或碳化矽。它們的燒製過程必須在高溫「氣氛爐」中進行，爐內溫度高達攝氏2200度，而且必須事先去除爐內的氧氣，以免過程中材料先發生氧化。為製造碳纖維複合材料，則引進直徑3公尺、全台第二大的熱壓釜。

製造碳纖維複合材料的熱壓釜。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

雲豹裝甲車在最容易遭敵攻擊的車頭部位，可清楚看到由螺栓鎖上的外加裝甲；在砲塔正面的護盾，也是和成的陶瓷材質。這些裝甲板以防彈陶瓷為內裡，外層包覆鋼板。至於人員用抗彈板，則是以高密度纖維包裹防彈陶瓷。一般防彈背心通常僅能擋住手槍、衝鋒槍，如果在夾層中插入一層抗彈板，可抵禦7.62公釐的AK-47步槍鋼心彈。

防彈陶瓷燒製成六角型，再拼組成平板，然後外層加上鋼板，成為雲豹裝甲車的裝甲。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

高強度陶瓷通常製作成六角型的塊狀，一塊塊拼合成平面的板材。模組化設計的目的，是如果被子彈擊中，只要將承受衝擊而碎裂的那一塊換掉，就可以繼續使用。

和成也將國防領域習得技術用於其他產品，例如用於高品質瓷牙的二氧化鉻，台灣高鐵使用的陶瓷軌道絕緣板等。碳纖維產品用在製造汽車擋泥板、輪圈等零件，客戶包括納智捷汽車等。

金賓汽車：國軍車輛的褓姆

軍方新購的化學消防車，採用賓士底盤，以及金賓引進比利時技術製造的車身。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

隨著國軍不斷精簡員額，車輛與裝備的維修，除了第一線戰地之外，愈來愈大程度外包給廠商。其中位於桃園龜山的金賓汽車，就是國軍最大的重車維修商。董事長李大偉，畢業於中正理工學院，退伍後投入創業。目前旗下員工有三分之一是退伍軍人。

目前國軍除了戰車、裝甲車以外，幾乎所有輪型車輛與工程機具，均由金賓承包維修，過去12年總數超過80000輛次。從數量龐大的軍用卡車、吉普車，到只有個位數的重型吊車，以及先前參加復興航空基隆河空難搶救的德製M3浮門橋車等，都是服務對象。除了各地的維修據點，近年甚至軍方的救災、演訓、校閱等任務，金賓都派遣技師跟隨，提供即時修護。

金賓除具備以進口底盤打造消防車等特種車輛之能力，還跨足武器系統研製，2013與2017年的台北航太國防科技展，分別推出捷式四輪裝甲車，以及艦用30公釐遙控砲塔。

罡旻企業：突擊艇外銷東南亞各國

陸軍兩棲突擊營（海龍蛙兵）所使用的成功艇，最快可跑到45節、時速83公里。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

位於屏東加工出口區的岡旻企業，專長是打造玻璃纖維材質高速艇。國內客戶包括國防部、海巡署、消防署、漁業署等多個單位；而在國外，曾經外銷汶萊、新加坡、馬來西亞。金馬外島海龍蛙兵使用的「成功艇」，就是罡旻的K-85快艇，除了駕駛員與兩名機槍手，可以搭載8名蛙人。

輕型高速艇的外圈常有「浮管」設計，除了避免船舷碰撞，更可增加浮力，在船隻高速過彎時，可以保持船身穩定。罡旻研發的三層式浮管，最外層採用耐磨材質，即使遭槍彈貫穿，中層的EVA材質類似飛機上的「自封油箱」，能膨脹將洞孔縮小。

罡旻製造快艇的剖面圖，左方就是三層式的浮管設計。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

內層的充氣浮囊，將浮管分成類似船隻水密艙的多個區段，一旦損壞癟氣，可以快速更換充氣。就算船底破洞，光靠浮管就可以維持不沉沒。類似設計已經獲得中華民國、美國、新加坡的專利。海軍現役的紀德級驅逐艦，其上配屬的突擊艇，雖然是當初隨艦一起進口，如今也由罡旻維修。

中信造船：國內最大民間造船集團

在中信造船「中信八號」浮塢中大修的紀德級驅逐艦「蘇澳」號。 圖／讀者周民孝提供 分享 facebook

中信董座韓碧祥由基層船廠工人「黑手起家」，1969年創業投入修船，1985年開始造船業務。如今已是國內最大的民營造船業者，在高雄港擁有6處廠區，員工超過1000人。

卅年來中信已經建造300多艘船隻，包括拖船、遠洋漁船、客輪、散裝貨輪、豪華遊艇等。除了造船本業，也兼營遠洋漁業與冷凍倉儲。

中信是海巡署現役艦艇的最大生產者，從100噸到3000噸級都曾經承造。在海軍方面，目前我國戰力最強的紀德級驅逐艦，由於長度超過軍方本身船塢，近年都向中信租借35000噸級的「中信八號」浮塢進行修護。

想組「國家隊」 要有整體規劃及足夠預算

金賓自製的四輪裝甲車。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

對於國艦國造政策，身為造船公會理事長的韓碧祥多次呼籲，政府應有整體規劃，考慮業者的能力與專長，建立分工體系，不要「有時餓死，有時撐死」，而要讓業界持續有訂單，才能維持產業穩定成長。

軍方將領則透露，近年國軍自身修護單位不斷被裁減，加上部隊缺員、役期變短等因素，將維修作業外包，的確有助減少問題，甚至也不見得比較貴。問題是部隊經常抱怨裝備妥善率不佳，關鍵問題仍然在「作業維持」預算不足，不管自修或外包，都解決不了問題。

另一位企業界人士也指出，如果政府真的希望國防業者能夠變成一個可以自立的「產業」，一方面要輔導業者發展所長，二方面避免同業之間惡性競爭。此外政府單位要敢於以「最有利標」取代「價格標」，否則國內產業很難有萌芽的機會。