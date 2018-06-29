空軍7億買來雷達飛彈無法追瞄的靶機 遭彈劾糾正

2018-06-29 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



審計部日前發出新聞稿表示，經查核發現，國防部空軍司令部採購靶機系統，規劃、審標、履約及驗收作業核有違失，致投入近7億元採購的靶機系統無法提供雷達、紅外線導引飛彈追瞄及射訓，須另案增費2億餘元採購靶機作業服務，支援100至103年間空軍飛彈系統射擊演訓任務，經審計部陳報監察院。該院已彈劾相關失職人員7員，並糾正空軍司令部。

審計部表示，空軍為汰換所屬防空砲兵指揮部現已改編為防空暨飛彈指揮部，單位持有的靶機因老舊，因此於96年12月報經國防部核定辦理「採購靶機系統」軍事投資建案，計畫於98至99年獲得新式靶機系統，含靶機、拖靶及地面導控站等，可支援3年以上的各型空（地）對空飛彈射擊訓練及三軍聯合演訓與實彈射擊等任務需求，全案委由國防部國防採購室辦理公開招標，98年3月11日以6億6,900萬元決標，99年1、6月分2批交貨。

審計部指出，經空軍驗測後函送相關資料予國防採購室審查，該室於同年10月判定合格，空軍辦理結案付款。但審計部查核發現，空軍擬訂採購計畫未將提供雷達照準的頻段納為性能規格，並實施性能測試，卻規範得以品質保證替代，有違國軍軍事投資計畫建案作業規定。

審計部說，空軍防空砲兵指揮部未能於靶機系統接收前，確認雷達拖靶頻段規格，並參採各專業單位建議，靶機需實施性能測試，卻以品質保證替代，且承商未依約檢附相關證明，仍判定符合契約需求規範，填具合格測試報告。

審計部並表示，另空軍司令部戰備訓練處已知悉所購靶機於實彈射擊測考無法符合契約需求規範，未依約妥處，仍辦理結案付款，國防採購室亦未善盡職責檢視履驗文件是否齊備，即同意驗收付款等違失，致耗費6億6,900萬元採購的靶機系統，因拖靶無法提供雷達、紅外線導引飛彈追瞄及射訓，達成支援空軍戰（演）訓任務的計畫目標，須另案增費1億9612萬餘元採購靶機作業服務，支援100至103年間空軍飛彈系統射擊演訓任務，及衍生後續執行拖靶性能驗測所耗費的支援測試成本2,688萬餘元。