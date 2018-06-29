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海軍36輛AAV7將入列 現有LVT將漸次汰除

2018-06-29 01:19聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「詹氏防務周刊」（Janes Defence Weekly）26日報導，美國軍售管道宣布，英國航太系統（BAE Systems）已獲得台灣價值8,360萬美元約25億台幣的合約，將提供「必要的材料與技術工程，以打造、整合，測試並交付」36輛AAV7A1兩棲突擊車（Amphibious Assault Vehicle，AAV）。海軍曾表示，海軍陸戰隊現有LVT系列車輛，已不符現代作戰需求，因此早在105年度國防預算案決議，海軍循軍購管道以52億7443萬9000元向美籌購這36輛AAV7兩棲突擊車，交裝期程為109年24輛、110年12輛，海軍將持續管制。

「詹氏防務周刊」報導，採購合約中包括30輛AAVP7A1型運兵車，4輛AAVC7A1指揮車，以及兩輛AAVR7A1兩棲搶救車。

海軍司令部表示，海軍陸戰隊現有LVT各型登陸戰車59輛，自民國61年接裝，服役年限逐年遞增，相關裝備維修所需料件更換頻率已提升，且因裝備逾限、料件籌補不易且已不符現代作戰需求，海軍因此循軍購管道以52億7443萬9000元向美軍籌補AAV7兩棲突擊車計36輛，其中兩棲突擊人員運輸車30輛、兩棲突擊指揮車4輛、兩棲突擊救濟車2輛，以提升陸戰隊兩棲作戰能力及裝備妥善率，並確保人員作戰及訓練安全。海軍說，此案早在105年度國防預算案決議，海軍循軍購管道向美籌購AAV7兩棲突擊車36輛。

海軍司令部也表示，AAV7履車54輛自民國95年接裝，是現行國軍救災重要裝備，使用頻率較高，相對料件更換頻率提高，已規劃進入深度大修週期。

海軍司令部指出，採購36輛AAV7案軍購發價書已於105年5月12日完成簽署，並於6月24日結匯生效，海軍將依交裝期程109年24輛、10年12輛持續管制，以如期、如質、如預算達成建案目標。

海軍司令部曾表示，海軍是在105年度國防預算案決議，循軍購管道以52億7443萬...
海軍司令部曾表示，海軍是在105年度國防預算案決議，循軍購管道以52億7443萬9000元向美籌購這36輛AAV7兩棲突擊車，交裝期程為109年24輛、110年12輛，海軍將持續管制。圖/聯合報系資料照
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海軍司令部曾表示，海軍陸戰隊現有LVT系列車輛，已不符現代作戰需求。圖／軍聞社
海軍司令部曾表示，海軍陸戰隊現有LVT系列車輛，已不符現代作戰需求。圖／軍聞社
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海軍陸戰隊國軍
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