退軍給與重計算大亂寄 遭質疑：給與重算會不會算錯？

軍人年改7月1日上路，國防部從25日開始寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，不過這樣匆忙上路，現在卻出現很多差錯。有很多退伍軍人表示，收到的通知函卻不是自己的，自己的不知被寄到哪裡去，國防部可以再爛一點。也有人質疑，如果連地址都搞錯，誰能保證重計算的給與是對的？個資會不會外洩？

一位家住桃園中壢的海軍退伍上校表示，他和妻子都是退伍軍人，但收到二封給與重算通知卻都不是他們名字。這名上校說，政府財政有問題砍年金，結果從寄送通知書草率的行為，令人心寒，寄錯重寄浪費預算，且名子都寫錯概算能對嗎？個人資料會不會因此洩漏?他更批評，長官為政治服務，失去行政中立。

一名自國防部單位退伍的海軍周上校表示，他是接到從桃園龍潭陸軍司令部寄來的通知，但上面的收件人根本不是他，而且根據郵差跟他透露，光是在他板橋住家附近，投遞10封就有7封是錯的。周上校質疑，如果連地址都搞錯，誰能保證重新計算的給與是對的，國防部應該停下來，不該硬要趕在7月1日上路。