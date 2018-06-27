吳彥霆遺孀親筆信打氣 秦良丰父回信盼堅強

2018-06-27 20:22 中央社 台北27日電



秦良丰父親。聯合報系記者余采瀅／攝影 分享 facebook

飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。他的遺孀透過書信鼓勵因跳傘墜地被救回的上兵秦良丰「活著就是最棒的事情」，將悲痛化為最深切的祝福。

秦良丰的父親也回信表示，年輕時服役的單位是空軍總部軍樂隊，當時最不喜歡飛官意外的軍禮差勤，「在我們心中，吳彥霆是英雄」，但他真的很不希望他們當這種英雄。

秦良丰的父親盼吳彥霆中校遺孀林芳瑩要堅強，注意自己的身體，「我們全家都會幫你加油，為你祝福的。」

國防部發言人臉書今天貼出一封來自林芳瑩給秦良丰的親筆信。吳彥霆遺孀說，先生出事時，她心想，受傷都沒關係，即使不小心斷了一隻手或腳，只要能回來就好，可惜事與願違。

航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足直接落地，從原先「到院前心肺停止（OHCA）」被救回，目前病情趨於穩定。

林芳瑩在信中說，秦良丰能平安回來，秦爸爸、秦媽媽一定是最開心的，希望秦良丰未來請務必好好孝順父母，如果可以的話，多多行善，幫助他人會更好，「如果我先生還活著，他一定也會如此的。」

林芳瑩鼓勵秦良丰，上帝關了一扇門，必打開另扇窗，無論未來復健之路多漫長，都要好好堅持下去，「挫折時想想至少還能活著，能活著就是最棒的事情。」

吳彥霆4日駕駛花蓮基地編號6685號F-16單座戰機從花蓮機場起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，執行定向攻擊目標基隆港，不幸在瑞芳五分山區撞山，機毀殉職。

總統蔡英文、國防部長嚴德發21日都親自出席吳彥霆的公祭典禮，並頒發褒揚令等獎章，追晉中校，感念吳彥霆對國家的貢獻。

林芳瑩在公祭典禮上細數兩人在一起的時光，吳彥霆在演習後不顧勞累都會跑去宿舍，只為了見她一面。兩人還有好多的約定，但吳彥霆都將缺席不會實現了。

國防部發言人臉書說，林芳瑩與秦良丰素未謀面，但因為這份愛國、相互疼惜的心，緊緊將大家團結在一起，身為軍人、眷屬，「我們同甘同苦、共度喜憂，不只是同袍，更是生死與共的家人。」

國防部發言人感謝林芳瑩的大愛，也替秦良丰加油，「我們一直都在，盼你早日康復，我們等你歸隊！」