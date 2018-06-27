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陸疑鎮壓維權老兵 范世平：八百壯士為何不力挺？

2018-06-27 11:53聯合報 記者周佑政╱即時報導

立法院日前審查軍人年改法案，八百壯士日前在院外抗議。圖／聯合報系資料照
立法院日前審查軍人年改法案，八百壯士日前在院外抗議。圖／聯合報系資料照
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立法院日前三讀通過軍人年金改革法案，引發軍公教反彈；近期大陸也傳出，老兵爭取權益卻遭解放軍鎮壓的消息。台灣師範大學政治學研究所教授范世平今天在臉書表示，吳斯懷與「八百壯士」為何不力挺中國老兵維權？

范世平表示，立法院剛完成軍人退撫相關法令的修改，軍人年改正式啟動，退休金的縮水引發許多退伍軍人的不滿。無獨有偶的中國各省退伍老兵集結在鎮江，抗議地方政府縮減退休金。

范世平說，基於同病相憐與「兩岸一家親」的原則，吳斯懷與「八百壯士」理應在台灣隔海聲援，大力支持中國退伍老兵的合法維權。但是吳斯懷們卻靜悄悄的，一句話都不敢說，批評台灣政府不公不義的狠勁那裡去了？如果台灣政府侵犯退伍軍人的權益該被批評，那中國政府更該被批評。

范世平認為，原因是吳斯懷還想去中國，所以只能噤聲。如果「八百壯士」的領導人只會在北京人民大會堂肅立聆聽「義勇軍進行曲」，只敢罵台灣政府，卻對遭中國強力鎮壓的老兵漠不關心，實在讓人懷疑他們的核心價值是什麼。如果只敢在台灣喊維權，遇到中國就軟了，這種風骨也真夠了。

他指出，中國政府對這些維權老兵採取暴力鎮壓，將他們包圍，斷絕他們的飲食、飲水與通信，甚至動用坦克車。兩岸政府對待退伍軍人的陳抗，態度宛如天壤之別。

「前國安局局長蔡得勝羨慕中國對軍人優渥的退休照顧，現在看到中國老兵的待遇不知作何感想？」范世平說，或許中國高階將領的退休待遇不差，但與基層士官兵相比卻是天差地別，這正是中國貧富差距的另一呈現。

退伍軍人老兵吳斯懷軍人年改方案
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