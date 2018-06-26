行政院：收到年改重新計算通知函 可提「共同訴願」

2018-06-26 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



軍公教年改7月1日正式上路，退休的軍公教人員已陸續收到退休所得重新計算通知函，不少人揚言提起訴願，政府機關也有所因應。行政院表示，不服這項行政處分，可依「訴願法」共同提起訴願。其中，退休公務人員可向保訓會提起訴願，已退的軍教人員可向行政院提起訴願。

為因應軍公教年改上路之後的「訴願潮」，行政院法規會日前已函示，依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」對重新計算教育人員退休所得之行政處分，係基於同一原因事實而屬同一機關管轄者，得依訴願法「共同提起訴願」。

訴願法第21條規定，「二人以上得對於同一原因事實之行政處分，共同提起訴願。」所謂「共同提起訴願」，就是全國教育產業總工會（簡稱全教產）日前協助退休教師準備提出的「集體訴願」，但法律用語為「共同訴願」。

「共同訴願」的好處是，退休人員不必個別提起訴願，可採共同行動，因為大家不滿的都是年改修法這個「同一原因事實」。

訴願法第22條規定，「共同提起訴願，得選定其中一人至三人為代表人」，「選定代表人應於最初為訴願行為時，向受理訴願機關提出文書證明」。其他規定還包括：「代表人經選定或指定後，由其代表全體訴願人為訴願行為」、「代表人經選定或指定後，仍得更換或增減之」、「代表人有二人以上者，均得單獨代表共同訴願人為訴願行為」等。

「共同訴願」對行政機關也有好處，即案件量可大為減少。否則，受軍公教年改影響的人數多達數十萬人，如果統統個別提起訴願，恐將「癱瘓」行政院及保訓會的訴願會。

國防部副部長沈一鳴上將今天表示，「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」日前完成三讀後，昨天起，國防部已經開始寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，已退袍澤對於重新計算通知函如有疑義，可於收函30日內，繕具訴願書，經由國防部或各軍種司令部向行政院或國防部提起訴願。