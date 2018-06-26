退軍退除給與重算疑義 國防部：來提訴願
國防部今天召開「已退軍職人員退除給與重新計算作業」記者會，加強宣傳退役軍官、士官行政救濟管道。國防部表示，已於昨天開始寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，若已退役人員有疑義，可撥打國防部諮詢專線，或於30日內於國防部網站下載訴願書，向行政院或國防部提起訴願。
國防部表示，配合「軍職人員年金改革」建置國軍退除役作業系統，由支給機關提供退伍袍澤原始退除給與資料，匯入本部支系統並實施測試，同時依法規修正進度，滾動式調整系統參數，本次退除資料校正約20萬筆。「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」部分會以雙掛號方式分三階段寄發，寄出件數將達29萬多封，若近期內未收到通知書，可撥打國防部專線詢問。
國防部強調，軍人金改《陸海空軍軍官士官服役條例》部分條文上周在立法院三讀修正通過，讓86年1月以後的退役軍官、士官的起支俸率從原先40%+2%提升到55%+2%，獲得實質照顧。至於2千多位舊制跨新制退役人員退休金的確會有減損，但如果不改，軍人退撫基金恐在109年時面臨破產問題，部長在上任後也多次和退役人員溝通，最後達成共識。
八百壯士因不滿政府軍人年金改革版本，揚言將提出釋憲，是否會影響募兵狀態？國防部表示，提請釋憲是國民權益，國防部表示尊重，目前國軍招募近況較持續穩定成長，沒受軍人年金改革影響。
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