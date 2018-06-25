海軍軍官疑渉性剝削 軍方重手撤職讓他領不到退伍金

2018-06-25 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍反潛航空大隊一名賴姓上尉涉嫌在網路社群上以金錢誘女子「打工領現金」，疑涉「性剝削」。海軍艦隊指揮部今日表示，全案刻由高雄地方檢察署依法偵辦中，該部全力協助檢警調查釐清；另依「刑懲併行」 原則，該大隊已依規定核予賴員行政重懲並依程序辦理撤職，屆時將不得支領退伍金。

「蘋果日報」報導，海軍反潛航空大隊賴姓上尉在網路上專門找女子「打工領現金」，疑似涉嫌《兒童及少年福利與權益保障法》中的「性剝削」案，高雄地方檢察署日前直接派人到部隊羈押偵辦中，海軍司令部部針對此重大案件，除給予賴上尉記大過處分外，並將賴辦理「撤職」重懲。賴將無法領取退伍軍人享有的相關權益。

針對媒體報導「飛官疑涉性剝削案 遭海軍記過撤職」案，海軍艦隊指揮部今(25)日表示，全案刻由高雄地方檢察署依法偵辦中，該全力協助檢警調查釐清；另依「刑懲併行」 原則，該大隊已依規定核予賴員行政重懲並依程序辦理撤職，屆時將不得支領退伍金。

海軍艦隊指揮部進一步表示，針對少數法紀觀念淡薄違犯重大軍紀事件官兵，將秉一貫「嚴考核、嚴淘汰」、「留優汰劣」原則，絕不寬貸，後續將持續強化官兵「守法守紀」觀念，以嚴肅軍紀。