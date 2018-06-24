台東志航空軍基地7月14日開放 一睹虎式風采

2018-06-24 14:34 中央社 台北24日電



空軍司令部今天表示，台東志航基地7月14日將開放營區讓民眾參觀，空軍司令部將以虎斑為主軸彩繪F-5戰機，象徵基地孕育的小老虎，堅守崗位、捍衛領空，讓民眾一睹虎式風采。

空軍司令部表示，7月14日上午9時至下午4時台東志航空軍營區將開放，特別以虎斑為主軸彩繪F-5戰機，象徵基地所孕育出的小老虎，堅守崗位、捍衛領空，並配合戰備需求，機身、機翼為低視度虎斑迷彩；直尾翅為黃黑相間虎斑迷彩，以突顯老虎勇猛頑強，卻又不失活潑。

空軍司令部指出，台灣籍民眾可持身分證查驗身分後入場，不需預約；但外籍人士必須在6月30日前（以郵戳為憑），檢附人員國籍、護照影印本（內含護照號碼、姓名、性別、出生年月日等），郵寄至台東郵政90333號信箱辦理，獲核准後才能入營，不開放臨時申請。

外籍看護工應出示護照等合法文件，並陪同看護對象入營；未獲得中華民國身分證的外籍、陸籍配偶，須由台灣國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證、個人居留證等合法證件接受查驗。

國防部今年共規劃4場營區開放，除了因雨順延至7月28日的高雄陸軍步訓部外，其餘3場分別為，7月14日空軍台東志航基地；8月11日空軍嘉義基地；8月25日海軍蘇澳基地。